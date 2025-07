ESTRADA DO MATADOURO

Após sumiço, mototaxista é encontrado morto nu e com mãos amarradas em Salvador

Vítima havia desaparecido no domingo (6)

O corpo de um mototaxista foi encontrado na manhã desta segunda-feira (7), na região da Estrada do Matadouro, em Cajazeiras V, Salvador. Segundo a polícia, a vítima estava desaparecida desde a noite do último domingo (6). >

Renato Iure da Silva Barbosa Silva, de 29 anos, foi visto pela última vez quando saiu de sua casa no bairro de Cajazeiras VI, na noite do domingo. Ele foi encontrado sem roupas e com as mãos amarradas em uma via pública.>