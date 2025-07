HIGIENE

Como surgem as mosquinhas de banheiro? Saiba como se livrar delas

Insetos são indicativo de que ambiente precisa de uma limpeza mais profunda

Encontradas na parede, na parte interna do box e ao redor do ralo, as mosquinhas de banheiro não costumam incomodar de ninguém, já que pouco se mexem e muitas vezes passam despercebidas. A presença delas, no entanto, é incômoda para algumas pessoas pela associação que fazem com a sujeira que, segundo especialista ouvido pela reportagem, não é infundada. >