ACIDENTE

Mulher morre após sofrer queda em prática de rapel no sul de Minas Gerais

Faltavam aproximadamente 93 metros para a base da serra quando a vítima se desequilibrou e caiu

Uma mulher de 36 anos morreu no sábado (5) após sofrer uma queda durante a prática de rapel na região da Pedra do Elefante, na cidade de Andradas, no Sul de Minas Gerais. O caso acontece um dia após o corpo da carioca Juliana Marins, que caiu no monte Rijani, na Indonésia, ser enterrado em Niterói. A morte de Juliana, que fazia um mochilão por países asiáticos, causou comoção e chamou a atenção para a infraestrutura de locais perigosos que atraem turistas.>