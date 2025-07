NO RIO

Juliana Marins: família desiste de cremação e corpo será enterrado para possível nova autópsia

Velório acontece na manhã de hoje, em Niterói

"Pedimos ao juiz, por meio da defensoria pública, para que a Juliana pudesse ser cremada. Mas o juiz tinha dito não pois é uma morte suspeita, talvez, não sei se o termo é esse. Então ela teria que ser enterrada caso precisasse fazer uma exumação futura", explicou o pai da jovem, Manoel Marins, de acordo com o portal G1.>

O velório do corpo de Juliana acontece nesta manhã no Cemitério Parque da Colina, em Niterói, cidade natal da jovem. Em um primeiro momento, a cerimônia será aberta a quem quiser ir homenagear à jovem, mas a partir das 12h30 ficará restrito a familiares e outras pessoas próximas. Está proibido tirar fotos dentro do local, a pedido da família.>