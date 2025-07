MORTE NA INDONÉSIA

Mãe de Juliana Marins mostra a mensagem de despedida da filha

'Amo muito vocês. Isso faz eu não ter medo', escreveu a jovem

A mãe de Juliana Marins, Estela, mostrou uma das últimas mensagens que recebeu da filha, logo depois dela embarcar para um mochilão na Ásia. Juliana morreu depois de cair de um penhasco durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, na semana passada. >

Em viagem pelo Sudeste Asiático desde fevereiro, Juliana já havia passado por Filipinas, Vietnã e Tailândia. Durante reportagem do Fantástico, a mãe da jovem compartilhou uma mensagem que a filha havia enviado logo no início da jornada, demonstrando o quanto a família era importante para ela.>

“Mami, eu te amo tanto. Fiquei com coração partido quando a gente se despediu. Na verdade, essa é a única coisa que me preocupa: deixar você, papi ou minha irmã desapontados. De resto, não tenho medo de muita coisa, muito menos de perrengue”, escreveu Juliana.>

Na mensagem, a jovem também fala sobre como a mãe foi sua grande inspiração e referência de coragem. Disse que não temia as dificuldades da vida justamente por ter sido criada com exemplo de força e determinação. “Fui criada por uma mulher que consegue resolver qualquer problema e que não tem medo de se jogar e ir atrás do que sonha. Sou assim também. Tenho vontades e sonhos diferentes. Amo muito vocês! E serei sempre grata por todo apoio, cuidado e carinho. Isso que faz eu não ter medo.”>