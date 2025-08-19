Acesse sua conta
Após duas horas parada, linha um do metrô de Salvador volta a funcionar

Circulação regular do modal foi retomada na tarde, por volta das 15h50 desta terça-feira (19)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 16:19

Metrô de Salvador
Metrô de Salvador Crédito: Divulgação

Após cerca de duas horas de funcionamento interrompido, a linha 1 do metrô de Salvador voltou a circular normalmente. O serviço foi retomado por volta das 15h50 desta terça-feira (19). A suspensão aconteceu em decorrência de manutenção nas estações Lapa e Campo da Pólvora

Segundo CCR Metrô Bahia, concessionária responsável pelas operações do modal, uma falha, que não foi esclarecida, afetou temporariamente o trecho entre Acesso Norte e Lapa. A Linha 2, no entanto, continuou atendendo ao passageiros normalmente durante o período em a circulação da linha estava suspensa.

Estação da Lapa nesta manhã

Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO
Estação da Lapa na manhã desta terça (19) por Arisson Marinho / CORREIO

"A concessionária lamenta os transtornos e reforça seu compromisso com a segurança e a qualidade do serviço", informou. 

Suspensão

A CCR informou, durante a manhã desta terça-feira, que uma falha operacional identificada motivou a interrupção do funcionamento entre as duas estações. 

Vídeos que circularam nas redes sociais mostravam as plataformas lotadas em diversas estações, como em Brotas, Bonocô e Águas Claras desde 7h. Na Estação da Lapa, o portão chegou a fechar para entrada de novos passageiros no início da manhã, mas foi reaberto por volta de 9h. 

Funcionários da concessionária deram um vale especial para os passageiros que já haviam comprado o bilhete, mas saíram da estação sem embarcar.

Para diminuir os transtornos, a empresa e a Secretaria de Mobilidade (Semob) disponibilizaram ônibus gratuitos da estação Brotas para a Estação Lapa e da Estação Lapa para Brotas.

Em nota, a Semob informou que, ao todo, 15 ônibus estavam fazendo o transporte dos passageiros. Na Estação Acesso Norte, o embarque estava sendo realizado na plataforma A, ponto 02. Já na Lapa, os passageiros estavam embarcando no subsolo do terminal, na plataforma I, ponto 5.

