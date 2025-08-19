TRANSPORTE

Linha 1 do metrô de Salvador volta a funcionar de forma parcial

Linha 2 não foi impactada

Esther Morais

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 09:20

Movimento no Acesso Norte Crédito: Reprodução / Redes sociais

Os trens da linha 1 do metrô de Salvador voltaram a circular após uma falha na manhã desta terça-feira (19). Em nota, a CCR Metrô, concessionária responsável pelo serviço, informou que a operação entre as estações Acesso Norte e Lapa foi restabelecida de forma contingencial em apenas uma via.

O trecho entre as estações Águas Claras e Acesso Norte funciona normalmente. A linha 2 não foi impactada. A empresa segue atuando para o restabelecimento integral da operação.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram as plataformas lotadas. Funcionários da concessionária dão uma vale especial para os passageiros que já compraram o bilhete, mas saíram da estação sem embarcar.

Acesso Norte no momento: pic.twitter.com/Z48YcDQZyi — Peterson (@PETERSONIAGO) August 19, 2025