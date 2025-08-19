Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Linha 1 do metrô de Salvador volta a funcionar de forma parcial

Linha 2 não foi impactada

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 09:20

Movimento no Acesso Norte
Movimento no Acesso Norte Crédito: Reprodução / Redes sociais

Os trens da linha 1 do metrô de Salvador voltaram a circular após uma falha na manhã desta terça-feira (19). Em nota, a CCR Metrô, concessionária responsável pelo serviço, informou que a operação entre as estações Acesso Norte e Lapa foi restabelecida de forma contingencial em apenas uma via. 

O trecho entre as estações Águas Claras e Acesso Norte funciona normalmente. A linha 2 não foi impactada. A empresa segue atuando para o restabelecimento integral da operação.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram as plataformas lotadas. Funcionários da concessionária dão uma vale especial para os passageiros que já compraram o bilhete, mas saíram da estação sem embarcar. 

A empresa ainda esclareceu que os passageiros de uma composição que chegava à Estação da Lapa foram acompanhados pelos agentes de atendimento e segurança para o desembarque pela passarela de serviço, conforme procedimento de contingência da Concessionária, mas negou descarrilamento.

Leia mais

Imagem - Semob reforça linhas de ônibus após paralisação da linha 1 do metrô

Semob reforça linhas de ônibus após paralisação da linha 1 do metrô

Imagem - Trens da linha 1 do metrô de Salvador estão parados

Trens da linha 1 do metrô de Salvador estão parados

Mais recentes

Imagem - Plantação de maconha com sistema de energia solar é descoberta na Bahia

Plantação de maconha com sistema de energia solar é descoberta na Bahia
Imagem - Associação lança campanha para comprar Teatro Gamboa e impedir fechamento; veja como ajudar

Associação lança campanha para comprar Teatro Gamboa e impedir fechamento; veja como ajudar
Imagem - Idosa perde controle do carro e derruba portão do Shopping Barra; veja vídeo

Idosa perde controle do carro e derruba portão do Shopping Barra; veja vídeo

MAIS LIDAS

Imagem - Defensoria Pública abre concurso com salários de R$ 5,4 mil para nível médio
01

Defensoria Pública abre concurso com salários de R$ 5,4 mil para nível médio

Imagem - Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila
02

Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila

Imagem - Veja quais os nomes confirmados na lista de pré-convocados da Seleção Brasileira
03

Veja quais os nomes confirmados na lista de pré-convocados da Seleção Brasileira

Imagem - Nada de guichê: compra de passagens de ônibus vai mudar e terá nova tecnologia
04

Nada de guichê: compra de passagens de ônibus vai mudar e terá nova tecnologia