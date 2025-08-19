Linha 1 do metrô de Salvador volta a funcionar de forma parcial

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 09:20
Os trens da linha 1 do metrô de Salvador voltaram a circular após uma falha na manhã desta terça-feira (19). Em nota, a CCR Metrô, concessionária responsável pelo serviço, informou que a operação entre as estações Acesso Norte e Lapa foi restabelecida de forma contingencial em apenas uma via.
O trecho entre as estações Águas Claras e Acesso Norte funciona normalmente. A linha 2 não foi impactada. A empresa segue atuando para o restabelecimento integral da operação.
Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram as plataformas lotadas. Funcionários da concessionária dão uma vale especial para os passageiros que já compraram o bilhete, mas saíram da estação sem embarcar.
A empresa ainda esclareceu que os passageiros de uma composição que chegava à Estação da Lapa foram acompanhados pelos agentes de atendimento e segurança para o desembarque pela passarela de serviço, conforme procedimento de contingência da Concessionária, mas negou descarrilamento.