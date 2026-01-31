Homem mata outro após desentendimento em bar e é preso 6h após o crime em rodoviária

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 18:04
Um homem matou outro a pauladas após brigarem em um bar, no município de Serrinha. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima e o suspeito bebiam juntos, quando se desentenderam. "Por motivo fútil, o suspeito usou um pedaço de madeira para executar a vítima a pauladas", informou a polícia, por meio de nota. A vítima foi identificada como Pedro Henrique Silva Santos. A idade não informada.
O autor do homicídio foi localizado pelos investigadores da Delegacia Territorial (DT) de Serrinha apenas seis horas após o cometimento do crime e autuado em flagrante. Ele foi encontrado na Estação Rodoviária do município numa tentativa frustrada de deixar a cidade. Levado a delegacia, ele foi submetido aos exames de corpo de delito e segue custodiado à disposição da Justiça.