BAHIA

Homem mata outro após desentendimento em bar e é preso 6h após o crime em rodoviária

Eles bebiam juntos quando houve o desentendimento; vítima foi executada a pauladas

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 18:04

Homem mata outro durante briga em bar e acaba preso em rodoviária 6h após o crime Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem matou outro a pauladas após brigarem em um bar, no município de Serrinha. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima e o suspeito bebiam juntos, quando se desentenderam. "Por motivo fútil, o suspeito usou um pedaço de madeira para executar a vítima a pauladas", informou a polícia, por meio de nota. A vítima foi identificada como Pedro Henrique Silva Santos. A idade não informada.