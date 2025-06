SOCORRISTAS

Vídeo mostra abismo onde Juliana Marins caiu na Indonésia e momento do resgate

Brasileira morreu por causa de ferimentos internos cerca de 20 minutos depois de uma queda no Monte Rinjani

Millena Marques

Publicado em 28 de junho de 2025 às 10:29

Resgate do corpo de Juliana Marins Crédito: Reprodução

Socorristas indonésios publicaram imagens do abismo onde Juliana Marins caiu no Monte Rinjani, na Indonésia, e o momento do resgate do corpo. A brasileira morreu por causa de ferimentos internos cerca de 20 minutos depois de uma queda na trilha de um vulcão. >

No vídeo, é possível ver o ponto mais alto da trilha até o local repleto de pedras, onde o corpo da brasileira foi içado. Trinta pessoas participaram do resgate, sendo que sete delas estavam no paredão. >

"Ok, talvez este vídeo possa responder e explicar: Não somos heróis e não esperamos ser chamados de heróis. Agimos com base na humanidade para manter o bom nome da Indonésia: 4 socorristas no local da vítima, 3 socorristas de prontidão na beira do penhasco, 23 socorristas apoiando o equipamento do sistema no cume", escreveu um dos socorristas que postou as imagens.>

A causa da morte de Juliana foi trauma torácico grave provocado por impacto de alta intensidade, o que levou a danos internos e uma hemorragia severa. As informações estão em um laudo da autópsia divulgado na sexta-feira (27).>