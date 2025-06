INDONÉSIA

Agência contratada para fazer trilha de Juliana Marins estava banida do parque

Jovem brasileira morreu após cair no Monte Rinjani

A agência responsável por organizar a trilha feita pela brasileira Juliana Marins, jovem de 26 anos que morreu após cair no Monte Rinjani, na Indonésia , estava banida do Parque Nacional. As informações são do UOL. >

Uma lista no aplicativo oficial do parque indicou que a agência Bas Rinjani estava proibida de operar no local. Um organizador de turismo do espaço, que não se identificou, explicou que a empresa não consegue operar e que está incluída no que chamam de 'lista negra'. >