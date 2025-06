REVOLTA

Brasileiros invadem perfil de governo da Indonésia após morte de Juliana Marins

Jovem foi encontrada morta quatro dias após cair enquanto fazia uma trilha no Monte Rinjani

Millena Marques

Publicado em 25 de junho de 2025 às 08:54

Juliana Marins Crédito: Reprodução

Brasileiros deixaram comentários nas redes sociais do presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, e da Agência Nacional de Busca e Resgate do país, após a confirmação da morte de Juliana Marins. A jovem foi encontrada morta quatro dias após cair enquanto fazia uma trilha no Monte Rinjani. >

"Quatro dias para ser resgatada", disse uma brasileira no perfil oficial da República do país. "Se não tem capacidade de resgate, essa trilha deveria ser proibida", argumentou uma mulher na publicação que confirma a morte da jovem na conta da Agência Nacional de Resgate da Indonésia (Barsanas). >

"Espero que vocês não venham na cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro", disse um usuário do X em uma publicação de Prabowo. O presidente é aguardado para a cúpula do grupo no dia 6 de julho. >

Após mais de sete horas de operação, agentes da Barsanas conseguiram retirar, nesta quarta-feira (25), o corpo de Juliana Marins do Monte Rinjani. A operação começou por volta das 12h20 no horário indonésio, o que equivale a 1h40 da madrugada no horário de Brasília. Juliana, de 26 anos, foi encontrada morta no dia anterior, terça-feira (24), após cair de uma trilha em uma das encostas do Monte Rinjani, o segundo maior vulcão da Indonésia. >