Médico é cassado após circular nu e constranger funcionárias em consultório

Larissa Almeida
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 17:32
Um médico do estado de Arkansas, nos Estados Unidos, teve a licença cassada após ser flagrado circulando nu pelo consultório e cometendo atos sexuais na frente de funcionárias durante o expediente. O episódio, registrado pelas câmeras de segurança em outubro de 2024, foi divulgado nesta semana pelo New York Post.
David Diffine já havia tido a licença suspensa no ano passado, depois que denúncias apontaram que ele forçava funcionárias a presenciarem – e, em alguns casos, participarem – de seu comportamento.
Após ouvir vítimas e colegas de trabalho, o Conselho Médico de Arkansas decidiu revogar o registro profissional por cinco anos, citando violações à Lei de Práticas Médicas e a necessidade de avaliação psicológica.
Segundo as investigações, o médico entrou em salas de pacientes e, em seguida, foi até a recepção, onde fez alongamentos e cometeu um ato sexual diante de três mulheres – uma delas também sua paciente.
Um informante anônimo disse que Diffine usava sua posição para coagir funcionárias e pacientes, oferecendo aumento salarial e outros benefícios. Ao ser interrogado, o médico se descreveu como “naturista” e afirmou não ver problema na nudez. Ele também negou conhecer as imagens obtidas pela polícia.