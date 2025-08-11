Morre Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia baleado em comício

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 08:08
O senador e pré-candidato à presidência da Colômbia Miguel Uribe morreu nesta segunda-feira (11), depois de ser baleado na cabeça em junho, quando fazia um comício em Bogotá.
Uribe tinha 39 anos e fazia oposição ao governo colombiano, sendo considerado um dos nomes favoritos para a próxima eleição. O político vinha de uma família conhecida no meio do seu país, sendo neto de um ex-presidente.
O ataque a Uribe aconteceu na noite de 7 de junho, quando ele falava em um comício. O político foi baleado duas vezes na cabeça e uma na perna.
O senador foi socorrido para a Fundação Santa Fé, onde estava internada desde então. Boletim do hospital divulgado no último sábado (9) aponta uma piora no estado de Uribe, que sofreu uma hemorragia no sistema nervoso central e precisou de uma cirurgia de emergência, voltando a ser sedado.
"O mal destrói tudo, mataram a esperança. Que a luta de Miguel seja uma luz que ilumine o caminho correto da Colômbia", lamentou o ex-presidente Álvaro Uribe Vélez, líder do partido ao qual Uribe era filiado, o Centro Democrático.
O colombiano deixa a esposa, maria Claudia Tarazona, e um filho. A mulher confirmou a morte nas redes sociais e se despediu do marido.
"Sempre será o amor de minha vida. Obrigada por uma vida cheia de amor, obrigada por ser um pai para as meninas, o melhor pai para Alejando. Peço que Deus me mostre o caminho para aprender a viver sem você. Nosso amor transcende esse plano físico", escreveu.