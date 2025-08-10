INTERPRETAÇÃO DÚBIA

Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'

Rodrigo Silva se declarou para o comunicador que segue internado em estado grave no Hospital Albert Einstein

Elis Freire

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 17:11

Faustão e filho caçula Rodrigo Silva Crédito: Reprodução

Filho caçula de Faustão, Rodrigo Silva fez uma homenagem ao comunicador através das redes sociais neste domingo (10), Dia dos Pais. Ele celebrou o pai, que, de acordo com as últimas informações divulgadas, segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo em estado delicado. O apresentador foi internado no dia 21 de maio com uma infecção bacteriana grave com sepse e precisou passar por dois transplantes.

Na publicação, o jovem de 17 anos compartilhou fotos ao lado do pai e escreveu: "Feliz Dia dos Pais para o melhor pai que eu poderia ter tido”, com um emoji de coração vermelho.

Rodrigo Silva e Fausto Silva 1 de 6

O uso da conjugação verbal "tido" deixou os fãs apreensivos sobre uma possível morte de Faustão ainda não divulgada. Já outros, ponderaram que seria apenas uma "forma de dizer" e Rodrigo estava se referindo ao período da infância em que foi criado por Fausto da melhor forma possível.

"Poderia ter tido"? Já está se despedindo?", escreveu uma internauta. "Já está se despedindo ou entendi errado?", questionou outra. "Tido? 'Tenho' seria menos preocupante. Forças, Fausto!", desejou um terceiro através do Instagram.

Homenagem de Rodrigo Silva para Faustão no Dia dos Pais Crédito: Reprodução / Instagram