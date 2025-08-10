SÓ PARA QUEM TEM CORAGEM

Confira quais são as 10 rotas aéreas com mais turbulência no mundo; 6 estão na América do Sul

Maiores turbulências ocorrem na Argentina

Larissa Almeida

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 14:47

Avião voando Crédito: Shutterstock

Um levantamento recente trouxe à tona quais trajetos pelo mundo são os que mais registram turbulência. A América do Sul, especialmente a região dos Andes, aparece com destaque nesse cenário. Segundo o ranking anual do site Turbli, que monitora a intensidade das turbulências, 6 das 10 rotas aéreas mais turbulentas em 2024 estão localizadas nessa região.

No topo da lista está o trecho entre o Aeroporto Internacional El Plumerillo (MDZ), em Mendoza, Argentina, e o Aeroporto Internacional Arturo Merino Benitez (SCL), em Santiago, Chile. A Argentina é o país com maior presença no levantamento, aparecendo nas posições 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 10ª do ranking.

Além da América do Sul, rotas próximas a áreas montanhosas na Ásia, como o Himalaia, também figuram entre as mais turbulentas do mundo. Vale destacar que não há trajetos que passam pelo Brasil nessa lista.

O fenômeno da turbulência é influenciado por condições climáticas e geográficas, e as regiões montanhosas contribuem significativamente para seu aumento. No caso dos Andes, as fortes correntes de vento e o relevo acidentado são fatores que elevam a instabilidade durante os voos.

O ranking do Turbli é elaborado desde 2022, com base em dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA) e do serviço meteorológico oficial do Reino Unido, o Met Office.

A análise considera 10 mil rotas aéreas entre os 550 maiores aeroportos do mundo, monitorando 20 voos por trecho a cada mês. O resultado anual é uma média desses dados coletados.