PERIGO

Repórter da TV Bahia é ameaçado ao vivo por traficantes no Nordeste de Amaralina

Jornalista mostrava estragos causados por tiroteio entre policiais e bandidos no programa Bahia Meio Dia

Yan Inácio

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 15:07

Situação com Rildo de Jesus ocorreu ao vivo durante o programa Bahia Meio Dia Crédito: Reprodução/redes sociais/TV Bahia

O videorrepórter Rildo de Jesus, da TV Bahia, foi ameaçado por traficantes enquanto estava ao vivo no bairro Chapada do Rio Vermelho, no Complexo do Nordeste de Amaralina. A situação foi transmitida na manhã desta segunda-feira (11), durante o programa Bahia Meio Dia.

Rildo de Jesus mostrava os estragos causados por um tiroteio entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e policiais militares quando foi surpreendido por homens que estavam no local.

“Fui ameaçado ali agora por cerca de quatro homens que apareceram ali naquela rua, apesar da gente estar usando colete à prova de balas e do policiamento na região estar bastante intensificado, por questões de segurança, a gente vai deixar a região aqui da Chapada”, disse Rildo de Jesus enquanto saía do local.

Após a fuga do videorrepórter, os apresentadores Vanderson Nascimento e Andrea Silva comentaram a situação. “A gente sabe que a notícia é importante, mas nada vale mais do que a nossa vida. A gente não aguenta mais, em qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer lugar”, disse Vanderson, sobre a violência em Salvador.

A Polícia Civil foi procurada e informou que não registrou a ocorrência. Em nota, a Rede Bahia repudiou a ameaça sofrida pelo repórter cinematográfico. "É inadmissível que profissionais da imprensa sejam alvo de intimidações, agressões ou qualquer forma de cerceamento ao exercício de sua função, essencial para a liberdade de expressão e o direito à informação da sociedade", informou a empresa.

Confira a nota na íntegra:

A TV Bahia manifesta seu mais profundo repúdio à ameaça sofrida pelo repórter cinematográfico, Rildo de Jesus, nesta segunda-feira (11), no bairro da Chapada do Rio Vermelho, em Salvador, enquanto noticiava, ao vivo, que veículos haviam sido atingidos por tiros. Durante a entrada no Bahia Meio Dia, um homem armado, ainda não identificado, ordenou que ele deixasse o local. Para preservar sua integridade, Rildo deixou a área e narrou o ocorrido em movimento. Ele está bem e recebeu, no estúdio, o apoio dos apresentadores Vanderson Nascimento e Andrea Silva.

É inadmissível que profissionais da imprensa sejam alvo de intimidações, agressões ou qualquer forma de cerceamento ao exercício de sua função, essencial para a liberdade de expressão e o direito à informação da sociedade.

A TV Bahia reafirma seu total apoio a Rildo e rechaça qualquer tentativa de silenciar ou coagir comunicadores. Seguimos firmes no compromisso com a verdade, a ética e o respeito à vida.