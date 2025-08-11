Acesse sua conta
Mulher ameaçada por fugitivo do presídio de Salvador passa a ser monitorada pela polícia

José Alisson estava preso por ameaça e violência doméstica

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 14:30

auto-upload
José Alisson Vieira dos Anjos Santana fugiu de presídio Crédito: Reprodução

Além das buscas em área de mata nas imediações do Complexo Penitenciário de Mata Escura, a fuga de José Alisson Vieira dos Anjos Santana fez com que as forças de segurança tomassem outra medida imediata: o monitoramento de uma mulher ameaçada pelo detento. Isso porque o presidiário estava cumprindo pena pelos crimes de ameaça e violência doméstica cometidos contra ela.

Até por isso, a vítima tem uma medida protetiva em relação ao criminoso e foi procurada pelas forças policiais. “O Geop [Grupo Especializado em Operações Penitenciárias], de maneira imediata, foi até essa mulher que já foi alvo de ameaça e violência por parte do fugitivo. Tudo isso para protegê-la, O Geop começou esse trabalho, mas agora ela é monitorada pela Polícia Civil”, relata fonte, que terá nome e cargos preservados.

José fugiu pela área de mata por Reprodução

De acordo com processos do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), José Alisson foi preso em flagrante duas vezes por ameaça contra a vítima em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Por isso, foi alvo de medida protetiva e, em seguida, de inquérito que resultou na sua prisão e transferência para o Presídio de Salvador, onde ficava em uma ala destinada para quem atua na manutenção do local.

Ele, inclusive, se aproveitou da função para fugir pela mata que fica atrás do presídio no momento em que deveria estar realizando limpeza do complexo penitenciário. A fuga foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). Ainda segundo o órgão, quando foi constatada a fuga, equipes da polícia começaram a realizar vistorias na área de mata que cerca a penitenciária para tentar localizar o detento.

