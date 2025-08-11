CRIME

Mulher ameaçada por fugitivo do presídio de Salvador passa a ser monitorada pela polícia

José Alisson estava preso por ameaça e violência doméstica

Wendel de Novais

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 14:30

José Alisson Vieira dos Anjos Santana fugiu de presídio Crédito: Reprodução

Além das buscas em área de mata nas imediações do Complexo Penitenciário de Mata Escura, a fuga de José Alisson Vieira dos Anjos Santana fez com que as forças de segurança tomassem outra medida imediata: o monitoramento de uma mulher ameaçada pelo detento. Isso porque o presidiário estava cumprindo pena pelos crimes de ameaça e violência doméstica cometidos contra ela.

Até por isso, a vítima tem uma medida protetiva em relação ao criminoso e foi procurada pelas forças policiais. “O Geop [Grupo Especializado em Operações Penitenciárias], de maneira imediata, foi até essa mulher que já foi alvo de ameaça e violência por parte do fugitivo. Tudo isso para protegê-la, O Geop começou esse trabalho, mas agora ela é monitorada pela Polícia Civil”, relata fonte, que terá nome e cargos preservados.

De acordo com processos do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), José Alisson foi preso em flagrante duas vezes por ameaça contra a vítima em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Por isso, foi alvo de medida protetiva e, em seguida, de inquérito que resultou na sua prisão e transferência para o Presídio de Salvador, onde ficava em uma ala destinada para quem atua na manutenção do local.