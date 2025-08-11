CRIME

Saiba quem é o preso que aproveitou falta de muro em presídio de Salvador para fugir

Detento atuava na manutenção da unidade prisional

Wendel de Novais

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 13:18

José Alisson Vieira dos Anjos Santana fugiu do presídio Crédito: Reprodução

Preso por violência contra a mulher, o detento que fugiu do Presídio de Salvador, no Complexo Penitenciário de Mata Escura, foi identificado como José Alisson Vieira dos Anjos Santana. De acordo com fonte consultada pela reportagem, José era ‘farda amarela’, detento que atua na manutenção do presídio para reduzir pena.

Na manhã de domingo (10), quando escapou, ele se aproveitou da função porque estava em uma área do presídio que tem um muro em construção. “Há uma parte do Presídio de Salvador que tem um muro ainda em construção. Ele estava nesse lugar com outros fardas amarelas e se aproveitou para fugir”, explica a fonte, sem se identificar.

Ainda segundo a fonte, José teria entrado em uma área de mata que dá acesso tanto ao bairro de Mata Escura como à Avenida Gal Costa, o que dificultou a localização dele por parte dos policiais quando a fuga foi notada. Por isso, até o momento não há qualquer informação sobre o paradeiro do detento.

A fuga foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). Ainda segundo o órgão, quando foi constatada a fuga, equipes da polícia começaram a realizar vistorias na área de mata que cerca a penitenciária para tentar localizar o detento. "O batalhão de guardas da polícia militar, responsável pela segurança no perímetro, foi acionada e também está empenhada na recaptura", acrescentou a pasta na nota.

A Seap revelou também que são rotineiras as atividades laborativas confiadas a alguns custodiados. Essa ação tem o objetivo de ressocializar o preso. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia foi procurada para comentar o caso e o que está sendo feito para a recaptura do fugitivo, mas ainda não respondeu. O espaço segue aberto.