Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sargento do Exército mata esposa e filha e tira a própria vida no Dia dos Pais

Corpos de mãe e filha foram achados abraçados

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10:34

Gabrielly Simões Silva e Jade Carolina Simões Martins foram mortas por Pedro Henrique Martins
Gabrielly Simões Silva e Jade Carolina Simões Martins foram mortas por Pedro Henrique Martins Crédito: Reprodução

Uma jovem de 21 anos e a filha de um ano foram mortas a tiros pelo marido e pai, um sargento do Exército, em Santos, no litoral de São Paulo. Pedro Henrique Martins, 24, matou Gabrielly Simões Silva e Jade Carolina Simões Martins e depois tirou a própria vida.

Os corpos foram encontrados no quarto da casa da família no domingo (10), quando se comemora o Dia dos Pais. Gabrielly estava deitada na cama, "abraçada a uma criança", a filha dela, Jade.

"Dá essa impressão de que ela estava protegendo e beijando a filha", disse ao G1 o delegado João Octávio de Melo.

Já o corpo do sargento estava na cama também, mas sentado encostado na parede.

Sargento matou mulher e filha

Gabrielly Simões Silva e Jade Carolina Simões Martins por Reprodução
Gabrielly Simões Silva e Jade Carolina Simões Martins por Reprodução
Sargento Pedro Henrique Martins por Reprodução
Sargento Pedro Henrique Martins por Reprodução
1 de 4
Gabrielly Simões Silva e Jade Carolina Simões Martins por Reprodução

A Polícia Militar chegou ao local, no Morro Nova Cintra, por volta das 4h, após denúncia de tiros. Pai, mãe e filha já estavam sem vida. Uma arma de fogo estava caída no chão, perto o corpo do militar.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou em nota que a pistola foi apreendida e passará por perícia. O caso foi registrado como feminicídio seguido por suicídio.

O Comando Militar do Sudeste (CMSE) divulgou nota lamentando a morte. "Por não se tratar de crime militar, as investigações estão sob responsabilidade da Polícia Civil. Assim, todas as informações e esclarecimentos referentes ao caso devem ser obtidos junto à autoridade policial competente", informou a instituição.

Mais recentes

Imagem - Pais de crianças e adolescentes expostos nas redes serão investigados, diz MP da Paraíba

Pais de crianças e adolescentes expostos nas redes serão investigados, diz MP da Paraíba
Imagem - INSS devolve mais de R$ 1 bilhão a aposentados que tiveram descontos ilegais

INSS devolve mais de R$ 1 bilhão a aposentados que tiveram descontos ilegais
Imagem - Mãe deixa bebê de 8 meses com filha de 5 anos para ir a baile funk; criança morre

Mãe deixa bebê de 8 meses com filha de 5 anos para ir a baile funk; criança morre

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil
01

Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil

Imagem - Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'
02

Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'

Imagem - Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil
03

Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil

Imagem - Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil
04

Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil