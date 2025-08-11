Sargento do Exército mata esposa e filha e tira a própria vida no Dia dos Pais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10:34
Uma jovem de 21 anos e a filha de um ano foram mortas a tiros pelo marido e pai, um sargento do Exército, em Santos, no litoral de São Paulo. Pedro Henrique Martins, 24, matou Gabrielly Simões Silva e Jade Carolina Simões Martins e depois tirou a própria vida.
Os corpos foram encontrados no quarto da casa da família no domingo (10), quando se comemora o Dia dos Pais. Gabrielly estava deitada na cama, "abraçada a uma criança", a filha dela, Jade.
"Dá essa impressão de que ela estava protegendo e beijando a filha", disse ao G1 o delegado João Octávio de Melo.
Já o corpo do sargento estava na cama também, mas sentado encostado na parede.
Sargento matou mulher e filha
A Polícia Militar chegou ao local, no Morro Nova Cintra, por volta das 4h, após denúncia de tiros. Pai, mãe e filha já estavam sem vida. Uma arma de fogo estava caída no chão, perto o corpo do militar.
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou em nota que a pistola foi apreendida e passará por perícia. O caso foi registrado como feminicídio seguido por suicídio.
O Comando Militar do Sudeste (CMSE) divulgou nota lamentando a morte. "Por não se tratar de crime militar, as investigações estão sob responsabilidade da Polícia Civil. Assim, todas as informações e esclarecimentos referentes ao caso devem ser obtidos junto à autoridade policial competente", informou a instituição.