FEMINICÍDIO

Sargento do Exército mata esposa e filha e tira a própria vida no Dia dos Pais

Corpos de mãe e filha foram achados abraçados

Carol Neves

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10:34

Gabrielly Simões Silva e Jade Carolina Simões Martins foram mortas por Pedro Henrique Martins Crédito: Reprodução

Uma jovem de 21 anos e a filha de um ano foram mortas a tiros pelo marido e pai, um sargento do Exército, em Santos, no litoral de São Paulo. Pedro Henrique Martins, 24, matou Gabrielly Simões Silva e Jade Carolina Simões Martins e depois tirou a própria vida.

Os corpos foram encontrados no quarto da casa da família no domingo (10), quando se comemora o Dia dos Pais. Gabrielly estava deitada na cama, "abraçada a uma criança", a filha dela, Jade.

"Dá essa impressão de que ela estava protegendo e beijando a filha", disse ao G1 o delegado João Octávio de Melo.

Já o corpo do sargento estava na cama também, mas sentado encostado na parede.

A Polícia Militar chegou ao local, no Morro Nova Cintra, por volta das 4h, após denúncia de tiros. Pai, mãe e filha já estavam sem vida. Uma arma de fogo estava caída no chão, perto o corpo do militar.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou em nota que a pistola foi apreendida e passará por perícia. O caso foi registrado como feminicídio seguido por suicídio.