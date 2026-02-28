LOTERIA

Mega-Sena acumulada em R$ 145 milhões é sorteada neste sábado (28)

Prêmio de R$ 127 milhões não teve ganhadores nesta quinta-feira (26)

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 07:00

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O concurso de nº 2978 do jogo lotérico Mega-Sena será sorteado na noite deste sábado (28), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio do último sorteio, realizado nesta quinta-feira (26) foi de R$ 127 milhões, mas não houve ganhadores. Acumulado, o sorteio tem expectativa de prêmio de R$ 145 milhões.

Os sorteios serão transmitidos pelo canal da Caixa no YouTube e nas redes sociais, às 21h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do início de cada concurso.

Como jogar?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).