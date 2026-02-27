LOTERIA

Bahia tem quatro apostas premiadas com mais R$ 200 mil na Mega-Sena 2977

Sorteio foi realizado nesta quinta-feira (26)

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 00:04

Mega-Sena Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Quatro apostas feitas na Bahia foram vencedoras do concurso nº 2977 da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal. Os sortudos baianos, no entanto, acertaram apenas cinco das seis dezenas sorteadas. O prêmio principal, de R$ 127 milhões, foi sorteado na noite desta quinta-feira (26).

Os bilhetes são de quatro municípios diferentes: Cruz das Almas (1), Feira de Santana (2) e Salvador (1). Elas faturaram prêmios entre R$ 33.510,78 e R$ 67.021,50, totalizando R$ 201.064,50. Duas das apostas são simples e as outras duas são bolões.

Uma das apostas de Feira de Santana e o bilhete de Cruz das Almas foram registrados por meio dos canais eletrônicos da Caixa. A segunda aposta vencedora da Princesa do Sertão foi registrada na Loteria Avenida, na Avenida Maria Quitéria, enquanto a de Salvador foi realizada na Sena Loterias, na Rua Padre Casimiro Quiroga, no bairro do Imbuí.

Os números sorteados foram: 08-19-27-32-38-52. O próximo sorteio da Mega-Sena acontece neste sábado (28), com prêmio estimado em R$ 145 milhões.

Como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. "Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago