Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia tem quatro apostas premiadas com mais R$ 200 mil na Mega-Sena 2977

Sorteio foi realizado nesta quinta-feira (26)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 00:04

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Quatro apostas feitas na Bahia foram vencedoras do concurso nº 2977 da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal. Os sortudos baianos, no entanto, acertaram apenas cinco das seis dezenas sorteadas. O prêmio principal, de R$ 127 milhões, foi sorteado na noite desta quinta-feira (26).

Os bilhetes são de quatro municípios diferentes: Cruz das Almas (1), Feira de Santana (2) e Salvador (1). Elas faturaram prêmios entre R$ 33.510,78 e R$ 67.021,50, totalizando R$ 201.064,50. Duas das apostas são simples e as outras duas são bolões. 

Uma das apostas de Feira de Santana e o bilhete de Cruz das Almas foram registrados por meio dos canais eletrônicos da Caixa. A segunda aposta vencedora da Princesa do Sertão foi registrada na Loteria Avenida, na Avenida Maria Quitéria, enquanto a de Salvador foi realizada na Sena Loterias, na Rua Padre Casimiro Quiroga, no bairro do Imbuí.

Veja de onde são as apostas

Baianos que faturaram prêmio no concurso nº 2977 da Mega-Sena por Reprodução
Mega-Sena por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
Mega-Sena por Arquivo Agência Brasil
Mega-Sena por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Mega-Sena sorteia novo prêmio por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Mega Sena por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Mega-Sena por Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Mega-Sena por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Mega-Sena por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Mega-Sena por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
mega-sena por Agência Brasil
1 de 12
Baianos que faturaram prêmio no concurso nº 2977 da Mega-Sena por Reprodução

Os números sorteados foram: 08-19-27-32-38-52. O próximo sorteio da Mega-Sena acontece neste sábado (28), com prêmio estimado em R$ 145 milhões.

Leia mais

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2977, desta quinta-feira (26)

Resultado da Mega-Sena 2977, desta quinta-feira (26)

Imagem - Mais de 20 apostas da Bahia ganham prêmio na Lotofácil 3620; veja valores

Mais de 20 apostas da Bahia ganham prêmio na Lotofácil 3620; veja valores

Imagem - Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena

Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena

Como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. "Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Leia mais

Imagem - Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais

Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais

Imagem - Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Imagem - Grupo que apostou R$ 13 milhões e teve prejuízo na Mega da Virada surpreende pelo tamanho

Grupo que apostou R$ 13 milhões e teve prejuízo na Mega da Virada surpreende pelo tamanho

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Tags:

Loteria Mega-sena Prêmio

Mais recentes

Imagem - Polícia investiga se corpo carbonizado encontrado em geladeira é de indígena desaparecida

Polícia investiga se corpo carbonizado encontrado em geladeira é de indígena desaparecida
Imagem - Festival do Dendê em Camaçari recebe Alex Atala e chefs da cozinha internacional para a 5ª edição

Festival do Dendê em Camaçari recebe Alex Atala e chefs da cozinha internacional para a 5ª edição
Imagem - Hospital Santa Izabel entra em lista que avalia os melhores hospitais do mundo

Hospital Santa Izabel entra em lista que avalia os melhores hospitais do mundo

MAIS LIDAS

Imagem - Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena
01

Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena

Imagem - Humorista Marquito sofre acidente e está em coma induzido; veja detalhes
02

Humorista Marquito sofre acidente e está em coma induzido; veja detalhes

Imagem - Justiça libera bens de ex-dona de kombi que ganhou R$ 103 milhões na Mega-Sena
03

Justiça libera bens de ex-dona de kombi que ganhou R$ 103 milhões na Mega-Sena

Imagem - Como é a mansão de 18 mil m² de Daniela Albuquerque, com heliponto, aquário gigante e 14 banheiros
04

Como é a mansão de 18 mil m² de Daniela Albuquerque, com heliponto, aquário gigante e 14 banheiros