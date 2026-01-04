Acesse sua conta
Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais

Seis apostas dividiram prêmio histórico de R$ 1,09 bilhão

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 09:34

Números sorteados da Mega da Virada 2026
Números sorteados da Mega da Virada 2026 Crédito: Reprodução

O sorteio da Mega da Virada premiou seis apostas, na última quinta-feira (1º), com R$ 181,8 milhões cada. Outras 3.921 apostas faturaram R$ 11.931,42 na quina, e 308.315 bilhetes ganharam R$ 216,76 na quadra.

Dos vencedores do prêmio principal, as apostas foram feitas em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Pontaporã (MS), Franco da Rocha (SP) e João Pessoa (PB).

Até o momento, segundo informações da IstoÉ, apenas os apostadores de João Pessoa ainda não fizeram a retirada do prêmio milionário.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento poderá ser realizado apenas nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco, ou ainda por transferência ao Mercado Pago.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após esse período, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

