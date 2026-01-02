Entenda estratégia de dono de lotérica para ganhar prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Wendel de Novais
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 18:55
Valdeir da Silva Pereira, de 61 anos, dono da Lotérica Estrela de Bertioga, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, foi o responsável por escolher os números de uma das apostas vencedoras do prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada. O concurso foi sorteado na manhã desta quinta-feira (1º) e premiou cada um dos vencedores com R$ 181,8 milhões.
Em entrevista ao portal g1, Valdeir contou que decidiu montar o jogo no dia 1º de novembro, optando por uma aposta de 14 números, modalidade cujo custo total chega a R$ 18.018.
Para viabilizar o valor, Valdeir dividiu o bilhete em 18 cotas, cada uma vendida por R$ 1.351,34, junto a taxa de serviço cobrada pela lotérica.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Inicialmente, o bolão foi divulgado em um grupo de WhatsApp, mantido pelo empresário com cerca de 50 clientes. Apenas parte deles adquiriu as cotas de imediato. As unidades restantes foram vendidas gradualmente no balcão da lotérica ao longo das semanas seguintes, sendo que a última cota só foi comercializada poucos dias antes do sorteio.
Cada participante receberá pouco mais de R$ 10 milhões, já que o valor total destinado à aposta foi de R$ 181,8 milhões.
Após a divulgação do resultado da Mega da Virada, o grupo de mensagens ficou agitado, com comemorações dos vencedores e lamentações de clientes que optaram por não participar do bolão. A aposta acabou se tornando uma das histórias mais comentadas do concurso, tanto pelo valor investido quanto pela estratégia adotada.