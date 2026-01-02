BOLADA

Entenda estratégia de dono de lotérica para ganhar prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada

Empresário fez aposta de 14 números, modalidade cujo custo total chega a R$ 18.018



Elaine Sanoli

Wendel de Novais

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 18:55

Dono de lotérica fez bolão vencedor da Mega da Virada Crédito: Reprodução

Valdeir da Silva Pereira, de 61 anos, dono da Lotérica Estrela de Bertioga, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, foi o responsável por escolher os números de uma das apostas vencedoras do prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada. O concurso foi sorteado na manhã desta quinta-feira (1º) e premiou cada um dos vencedores com R$ 181,8 milhões.

Em entrevista ao portal g1, Valdeir contou que decidiu montar o jogo no dia 1º de novembro, optando por uma aposta de 14 números, modalidade cujo custo total chega a R$ 18.018.

Para viabilizar o valor, Valdeir dividiu o bilhete em 18 cotas, cada uma vendida por R$ 1.351,34, junto a taxa de serviço cobrada pela lotérica.

Inicialmente, o bolão foi divulgado em um grupo de WhatsApp, mantido pelo empresário com cerca de 50 clientes. Apenas parte deles adquiriu as cotas de imediato. As unidades restantes foram vendidas gradualmente no balcão da lotérica ao longo das semanas seguintes, sendo que a última cota só foi comercializada poucos dias antes do sorteio.

Cada participante receberá pouco mais de R$ 10 milhões, já que o valor total destinado à aposta foi de R$ 181,8 milhões.