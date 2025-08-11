PRISÃO

Mãe deixa bebê de 8 meses com filha de 5 anos para ir a baile funk; criança morre

Na residência, polícia encontrou ambiente em "situação insalubre e sem condições para crianças"

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 18:00

Caso foi registrado no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/G1

Uma bebê de apenas oito meses morreu, na noite do último sábado (9), após ser deixada em casa sob cuidados da irmã de cinco anos. A mãe das crianças, que havia ido para um baile funk, foi presa por abandono de incapaz seguido de morte. O caso aconteceu no bairro Jardim Novo, em Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

As investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro apontaram que a mulher saiu de casa na noite do sábado para uma festa e deixou as duas crianças em casa sozinhas. Ao retornar para a residência, pela manhã, a bebê de oito meses estava com sinais de sufocamento. Ela foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas chegou ao local sem vida.

Veja imagens da casa da família registrada pela polícia 1 de 5

Equipes da Polícia Militar e 34ª Delegacia Policial de Bangu foram até a residência da família e constataram uma "situação insalubre e sem condições para crianças". Os policiais relataram ter encontrado paredes sujas, roupas rasgadas e espaço sem segurança para menores de idade. Os policiais também ouviram testemunhas que confirmaram que a mulher abandonava constantemente as filhas sozinhas em casa para sair.

Segundo informações do G1 RJ, ela havia deixado uma mamadeira pronta para que a criança mais velha, de cinco anos, alimentasse a mais nova, de oito meses. A suspeita é que a neném tenha engasgado com o alimento.

De acordo com a Polícia Civil, a filha mais velha foi levada ao Conselho Tutelar. A mulher foi presa em flagrante por abandono de incapaz seguido de morte e foi encaminhada para o sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.

Abandono de incapaz

No dia 3 de agosto uma mulher foi presa depois de deixar a filha de 3 anos sozinha em casa para ir a um baile funk. O caso foi na cidade de Santo André, em São Paulo. A menina saiu de casa e foi filmada caminhando descalça e usando só uma fralda pela Rua Pero Vaz. Ela chorava e perguntava pela mãe.