Veja como renovar a CNH automaticamente e de graça

Benefício vale para motoristas sem infrações e inscritos no Registro Nacional Positivo

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 17:35

Renovar a Carteira Nacional de Habilitação sem pagar nada e sem burocracia já é uma realidade desde o início de 2026. As novas regras permitem a renovação automática e gratuita da CNH, desde que o motorista cumpra alguns requisitos e esteja cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

O benefício é voltado ao chamado “bom condutor”. Para ter direito à renovação automática, o motorista não pode ter pontos registrados na CNH nem infrações de trânsito nos últimos 12 meses. Também é obrigatório estar inscrito no RNPC, sistema que reconhece condutores com histórico positivo no trânsito.

Como renovar a CNH automaticamente

A adesão ao registro é feita pelo aplicativo CNH Brasil. O caminho é simples: basta abrir o app, selecionar a opção “Condutor”, acessar “Cadastro Positivo” e tocar em “Autorizar participação”. Com isso, o motorista passa a concorrer à renovação automática do documento.

É importante destacar que a renovação gratuita vale apenas para a CNH digital. A versão física não é emitida de forma automática e continua sujeita à cobrança de taxa. Caso o condutor queira o documento impresso, será necessário solicitá-lo separadamente, pelo aplicativo CNH Brasil ou presencialmente em uma unidade do Detran do estado onde reside.

O valor da CNH física varia conforme o estado. Em São Paulo, a taxa é de R$ 122,17. Em Alagoas, o custo chega a R$ 144,12. Já no Acre, a emissão custa R$ 89,75. Na Bahia, a taxa do serviço de renovação simples é de R$ 230,94. As novas regras não eliminaram essas cobranças.

Quem não pode usar o benefício

Nem todos os motoristas podem se beneficiar da renovação automática. Condutores com mais de 50 anos têm direito ao benefício apenas uma vez. Já motoristas com 70 anos ou mais não podem renovar automaticamente.

Também ficam de fora aqueles que têm a validade da CNH reduzida por recomendação médica, em casos de doenças progressivas ou condições que exigem acompanhamento de saúde.

Mudanças

As mudanças fazem parte da criação da CNH do Brasil, prevista em medida provisória que reformulou as regras para obtenção da habilitação. A proposta do Ministério dos Transportes é reduzir custos e acelerar processos. A expectativa é que o novo modelo diminua em até 80% o valor para tirar a CNH.

Entre as alterações, as aulas em autoescola deixam de ser obrigatórias, e o conteúdo teórico passa a ser disponibilizado gratuitamente em aplicativo oficial, sem exigência de carga horária mínima. As aulas práticas foram reduzidas de 20 para, no mínimo, 2 horas, com instrutor ou em autoescola.