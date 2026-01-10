Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja como renovar a CNH automaticamente e de graça

Benefício vale para motoristas sem infrações e inscritos no Registro Nacional Positivo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 17:35

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Crédito: Shutterstock

Renovar a Carteira Nacional de Habilitação sem pagar nada e sem burocracia já é uma realidade desde o início de 2026. As novas regras permitem a renovação automática e gratuita da CNH, desde que o motorista cumpra alguns requisitos e esteja cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

O benefício é voltado ao chamado “bom condutor”. Para ter direito à renovação automática, o motorista não pode ter pontos registrados na CNH nem infrações de trânsito nos últimos 12 meses. Também é obrigatório estar inscrito no RNPC, sistema que reconhece condutores com histórico positivo no trânsito.

Nova CNH: veja o que muda para tirar Carteira Nacional de Habilitação

CNH sem autoescola terá redução de até 80% nos custos; atualmente, o valor para tirar a habilitação pode chegar a R$ 5 mil por Gabriel Jabur/Agência Brasil
A nova política se inspira em modelos já consolidados em países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japão e Argentina por Shutterstock
Curso teórico será gratuito e digital: o novo modelo passará a oferecer o curso teórico de forma gratuita e em formato digital por Shutterstock
O candidato poderá iniciar o curso teórico antes de abrir o RENACH (Registro Nacional de Condutores Habilitados), o que reduz deslocamentos e simplifica o início do processo por Divulgação
O exame prático para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não vai mais exigir teste de meia embreagem, por exemplo por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Ministro dos Transportes disse que  recebeu denúncias de que instrutores mudam a calibragem dos pneus para dificultar a prova de meia embreagem, contribuindo para a reprovação de candidatos por Reprodução
Acompanhamento e o treinamento dos alunos poderá ser feita por instrutores autônomos, o que deve contribuir para a redução de custos da CNH e a ampliação da oferta de profissionais qualificados por Itailuan dos Anjos/Detran-BA
Proprietários e funcionários de autoescolas de Salvador protestaram contra novas regras do Governo por Reprodução
Governo estima que mudanças vão ajudar a resolver o problema dos 20 milhões de condutores não habilitados por Ciretran
Autoescolas protestaram contra novas regras do Governo por Reprodução
Autoescolas de Salvador protestam contra novas regras do Governo por Reprodução
População conta as horas para o fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas por Reprodução
Candidatos que perderem na primeira prova prática poderão refazer o exame gratuito uma única vez por Shutterstock
Departamentos estaduais de trânsito estão se adequando às novas medidas por Arquivo Agência Brasil
A resolução que muda as exigências para a CNH foi aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) no dia 1° de dezembro por Divulgação
Memes ironizam fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas por Reprodução
1 de 16
CNH sem autoescola terá redução de até 80% nos custos; atualmente, o valor para tirar a habilitação pode chegar a R$ 5 mil por Gabriel Jabur/Agência Brasil

Como renovar a CNH automaticamente

A adesão ao registro é feita pelo aplicativo CNH Brasil. O caminho é simples: basta abrir o app, selecionar a opção “Condutor”, acessar “Cadastro Positivo” e tocar em “Autorizar participação”. Com isso, o motorista passa a concorrer à renovação automática do documento.

É importante destacar que a renovação gratuita vale apenas para a CNH digital. A versão física não é emitida de forma automática e continua sujeita à cobrança de taxa. Caso o condutor queira o documento impresso, será necessário solicitá-lo separadamente, pelo aplicativo CNH Brasil ou presencialmente em uma unidade do Detran do estado onde reside.

O valor da CNH física varia conforme o estado. Em São Paulo, a taxa é de R$ 122,17. Em Alagoas, o custo chega a R$ 144,12. Já no Acre, a emissão custa R$ 89,75. Na Bahia, a taxa do serviço de renovação simples é de R$ 230,94. As novas regras não eliminaram essas cobranças.

Quem não pode usar o benefício

Nem todos os motoristas podem se beneficiar da renovação automática. Condutores com mais de 50 anos têm direito ao benefício apenas uma vez. Já motoristas com 70 anos ou mais não podem renovar automaticamente.

Também ficam de fora aqueles que têm a validade da CNH reduzida por recomendação médica, em casos de doenças progressivas ou condições que exigem acompanhamento de saúde.

Leia mais

Imagem - Governo autoriza renovação automática da CNH para 'bons motoristas'; entenda

Governo autoriza renovação automática da CNH para 'bons motoristas'; entenda

Imagem - CNH brasileira agora é aceita em Portugal para carros e motos; veja as regras

CNH brasileira agora é aceita em Portugal para carros e motos; veja as regras

Imagem - CNH mais barata na Bahia: confira quando os novos valores serão cobrados

CNH mais barata na Bahia: confira quando os novos valores serão cobrados

Mudanças 

As mudanças fazem parte da criação da CNH do Brasil, prevista em medida provisória que reformulou as regras para obtenção da habilitação. A proposta do Ministério dos Transportes é reduzir custos e acelerar processos. A expectativa é que o novo modelo diminua em até 80% o valor para tirar a CNH.

Entre as alterações, as aulas em autoescola deixam de ser obrigatórias, e o conteúdo teórico passa a ser disponibilizado gratuitamente em aplicativo oficial, sem exigência de carga horária mínima. As aulas práticas foram reduzidas de 20 para, no mínimo, 2 horas, com instrutor ou em autoescola.

As provas práticas seguem presenciais, assim como o exame médico e a coleta biométrica. Quem reprovar na primeira avaliação poderá refazer o teste de graça. Também não há mais prazo máximo para concluir o processo de habilitação, que antes era de um ano.

Tags:

Cnh

Mais recentes

Imagem - Michelle fala em 'risco real de morte' e diz que Bolsonaro está com perda de equilíbrio

Michelle fala em 'risco real de morte' e diz que Bolsonaro está com perda de equilíbrio
Imagem - 'Desculpe por ter te deixado': jovem reencontra amigo pela 1ª vez após deixá-lo para trás em trilha

'Desculpe por ter te deixado': jovem reencontra amigo pela 1ª vez após deixá-lo para trás em trilha
Imagem - Homem morre após cair de escada rolante em shopping

Homem morre após cair de escada rolante em shopping

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa