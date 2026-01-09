Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Governo autoriza renovação automática da CNH para 'bons motoristas'; entenda

Contran eliminou a obrigatoriedade de aulas em autoescolas para quem deseja obter a Carteira de Habilitação

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Millena Marques

  • Agência Brasil

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 13:04

CNH sem autoescola: veja passo a passo para tirar documentação
CNH sem autoescola: veja passo a passo para tirar documentação Crédito: Shutterstock

A renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para os bons motoristas começou nesta sexta-feira (9). Ou seja, os condutores responsáveis não precisam mais realizar exames presenciais, ir ao Detran ou pagar qualquer taxa adicional para renovar o documento.

A medida é válida para o motorista cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores, que não tenha cometido infrações nos últimos 12 meses. Nesse caso, vai aparecer o selo Bom Condutor no aplicativo da CNH do Brasil. Para isso acontecer, é necessário ativar o cadastro positivo na CNH do Brasil ou no site de Serviços da Seratran.

Medida do governo retira necessidade da autoescola para obtenção da CNH

CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
1 de 10
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes

O bom condutor terá a carteira de motorista atualizada diretamente no sistema assim que o documento vencer. O processo será totalmente automático e digital, via Senatran, com a atualização disponível no aplicativo da CNH do Brasil. Ou seja: mais agilidade, menos burocracia e um incentivo ao bom comportamento no trânsito.

LEIA MAIS SOBRE A CNH

CNH sem autoescola? Ação na Justiça quer derrubar fim da exigência

CNH sem autoescola e até 80% mais barata: entenda o que muda com aprovação da medida

Contran acaba com aulas obrigatórias em autoescolas para tirar CNH

Governo Lula deve exigir apenas 2h de aulas práticas para tirar CNH

Fim da obrigatoriedade da autoescola para tirar CNH deve começar neste ano, diz ministro

A renovação automática não vale para condutores com 70 anos ou mais, nem para quem tem a validade da CNH reduzida por recomendação médica — como em casos de doenças progressivas. Além disso, motoristas a partir dos 50 anos receberão o benefício uma única vez.

Tags:

Cnh

Mais recentes

Imagem - Idosa morre após ser arrastada por ladrão durante assalto a carro

Idosa morre após ser arrastada por ladrão durante assalto a carro
Imagem - Advogada é presa pela sexta vez por furto de bebidas importadas

Advogada é presa pela sexta vez por furto de bebidas importadas
Imagem - Promotor do MP e família são feitos reféns após sete criminosos invadirem residência

Promotor do MP e família são feitos reféns após sete criminosos invadirem residência

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Prova de vida do INSS em 2026: veja quem precisa fazer e como funciona o sistema
02

Prova de vida do INSS em 2026: veja quem precisa fazer e como funciona o sistema

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
03

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (9 de janeiro) anuncia alívio emocional e fase de muita felicidade para 4 signos
04

Anjo da Guarda desta sexta (9 de janeiro) anuncia alívio emocional e fase de muita felicidade para 4 signos