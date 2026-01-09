CARTEIRA DE MOTORISTA

Governo autoriza renovação automática da CNH para 'bons motoristas'; entenda

Contran eliminou a obrigatoriedade de aulas em autoescolas para quem deseja obter a Carteira de Habilitação



Millena Marques

Agência Brasil

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 13:04

CNH sem autoescola: veja passo a passo para tirar documentação Crédito: Shutterstock

A renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para os bons motoristas começou nesta sexta-feira (9). Ou seja, os condutores responsáveis não precisam mais realizar exames presenciais, ir ao Detran ou pagar qualquer taxa adicional para renovar o documento.

A medida é válida para o motorista cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores, que não tenha cometido infrações nos últimos 12 meses. Nesse caso, vai aparecer o selo Bom Condutor no aplicativo da CNH do Brasil. Para isso acontecer, é necessário ativar o cadastro positivo na CNH do Brasil ou no site de Serviços da Seratran.

Medida do governo retira necessidade da autoescola para obtenção da CNH 1 de 10

O bom condutor terá a carteira de motorista atualizada diretamente no sistema assim que o documento vencer. O processo será totalmente automático e digital, via Senatran, com a atualização disponível no aplicativo da CNH do Brasil. Ou seja: mais agilidade, menos burocracia e um incentivo ao bom comportamento no trânsito.