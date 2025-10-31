Fim da obrigatoriedade da autoescola para tirar CNH deve começar neste ano, diz ministro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 17:44
O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que a proposta do governo de acabar com a obrigatoriedade das autoescolas para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) deve começar a valer ainda este ano. De acordo com ele, a mudança será feita por meio de resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), sem necessidade de aprovação do Congresso Nacional. O anúncio foi feito na quarta-feira (29).
Durante entrevista ao programa 'Bom Dia, Ministro', Renan Filho defendeu que a medida pretende reduzir custos e simplificar o processo de habilitação. Segundo ele, o valor atual para emissão da CNH é “impeditivo” e faz com que milhões de pessoas dirijam sem carteira.
“São 20 milhões de brasileiros que dirigem sem carteira. Isso precisa ser resolvido, porque a gente pensa que isso é um problema do mundo todo, mas não é verdade”, disse o ministro. O objetivo do governo, segundo Renan Filho, é que a mudança não seja votada pelo Congresso Nacional, devendo ser oficializada em uma resolução do Contran.
Até domingo (2), a proposta está sendo avaliada em uma consulta pública. Os exames teóricos e práticos continuarão obrigatórios. A abertura do processo será diretamente pelo site da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) ou por meio da Carteira Digital de Trânsito (CDT).
