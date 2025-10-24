Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tirar CNH na Bahia pode ficar até 67% mais barato e demorar metade do tempo; entenda

Projeto idealizado pelo Sindauto foi apresentado ao Governo Federal neste mês

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 17:00

CNH sem autoescola: veja passo a passo para tirar documentação
Entenda a polêmica envolvendo as autoescolas e o Governo Federal  Crédito: Shutterstock

Em meio às polêmicas sobre o fim da obrigatoriedade de autoescola para tirar habilitação no Brasil, o Governo Federal abriu as portas para uma proposta que nasceu na Bahia e deve agradar muita gente. Trata-se do projeto 'CNH + Acessível', que prevê a redução de tempo e de custos para a retirada da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

A proposta foi idealizada pelo Sindicato das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores da Bahia (Sindauto) e apresentada ao Governo Federal no dia 8 deste mês. Em reunião realizada na sede da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), em Brasília, o setor discutiu medidas para desburocratizar o processo. A União pretende mudar a forma de se obter a CNH, com o fim da obrigatoriedade de frequentar aulas de autoescola. 

O presidente do Sindauto na Bahia, Wellington Oliveira, afirma que o projeto já estava em discussão, mas que o Governo Federal só deu abertura para a apresentação da proposta neste mês. Se implementadas, as medidas têm o objetivo de preservar cerca de 300 mil empregos no país. 

Propostas CNH

Proposta das autoescolas para baratear os custos da CNH por Reprodução
Proposta das autoescolas para baratear os custos da CNH por Reprodução
O que diz o Governo Federal sobre o projeto que retira a obrigatoriedade das autoescolas por Reprodução
1 de 3
Proposta das autoescolas para baratear os custos da CNH por Reprodução

Na quinta-feira (23), donos e funcionários de centros de formação de condutores foram às ruas em todo o país protestar contra o fim da obrigatoriedade proposto pelo governo. O protesto começou com uma concentração no Parque de Exposições e foi até o Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. Outra manifestação foi realizada em frente à fábrica da BYD, em Camaçari, durante a visita do presidente Lula (PT) neste mês. 

A proposta ameaça o mercado, que hoje é o único caminho para a obtenção da CNH no país. Para reduzir o tempo e o custo de se tornar habilitado, a proposta prevê a redução de oito para cinco etapas para a obtenção da carteira, além de cursos online e redução da carga horária de aulas. Tirar a CNH na categoria A (motos) e na B (carros) ficaria 67% e 65% mais barato, respectivamente. A diminuição do custo é calculada com base nos valores médios praticados hoje no Brasil.

Autoescolas de Salvador protestam contra novas regras do Governo

Autoescolas de Salvador protestam contra novas regras do Governo por Reprodução
Autoescolas de Salvador protestam contra novas regras do Governo por Reprodução
Autoescolas de Salvador protestam contra novas regras do Governo por Reprodução
Autoescolas de Salvador protestam contra novas regras do Governo por Reprodução
Autoescolas de Salvador protestam contra novas regras do Governo por Reprodução
Autoescolas de Salvador protestam contra novas regras do Governo por Reprodução
1 de 6
Autoescolas de Salvador protestam contra novas regras do Governo por Reprodução

Wellington Oliveira, presidente do sindicato que representa a categoria, pondera que os custos em vigor seguem as determinações impostas pelos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detran), o que encarece e torna o processo mais burocrático. 

"É importante que o cidadão compreenda que as autoescolas são empresas credenciadas aos Detrans e obedecem a regras determinadas pelos órgãos de trânsito, que impôs ao setor ter uma infraestrutura escolar com recepção, sala de aula, sala de diretor geral e de ensino, frota mínima com duas motos e dois carros, corpo funcional contratado e com carteira assinada, plataforma de aula e videomonitoramento", destaca. 

O projeto 

O CORREIO teve acesso ao projeto apresentado pelo Sindauto em Brasília, no dia 8 deste mês. Entre os principais pontos da proposta estão que a abertura de serviço de Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach) seja feita diretamente nas autoescolas, reduzindo valor de R$ 300 para R$ 9,90, e que os exames médicos e psicológicos sejam gratuitos, através do Sistema Único de Saúde (SUS) ou pelos planos de saúde. Os testes custam, em média, R$ 400. 

Veja os valores para CNH na categoria A/B em auto escolas consultadas pelo CORREIO*

Auto Escola Definitiva: fica na Estrada do Matadouro, 364, Águas Claras, e cobra R$ 3652 a vista | R$ 3.752 até 12x no crédito por Google
Top Auto Escola: fica na Av. Caminho de Areia, 62, Machado, e cobra R$ 3.650 a vista | R$ 3.990,06 até 18x no crédito por Google
Auto Escola Agora: fica no Edifício Fundação Politécnica, na Avenida Sete de Setembro, e cobra R$ 3.643,36 a vista | R$ 3.991,31 até 18x no crédito por Google
Auto Escola Reis: fica no Centro Empresarial Iguatemi, na Avenida Tancredo Neves, 274 , Caminho das Árvores, e cobra R$ 3.643,36 a vista | R$ 3.817,33 até 12x no crédito | R$ 3.991,31 até 18x no crédito por Google
Auto Escola Conduzir: fica no Shopping da Gente, na Avenida ACM, Brotas, e cobra R$ 3.643,36 a vista | R$ 3.899,90 até 10x no crédito por Google
Auto Escola Nova Habilite-se: fica na Praça da Revolução, em Periperi, e cobra R$ 3.642,82 a vista | R$ 3.890 até 10x no crédito por Google
1 de 6
Auto Escola Definitiva: fica na Estrada do Matadouro, 364, Águas Claras, e cobra R$ 3652 a vista | R$ 3.752 até 12x no crédito por Google

O projeto ainda prevê a redução da carga horária das aulas práticas, de 20 horas para 10 horas. O exame teórico, que tem custo médio de R$ 100, passaria a ser gratuito, realizado diretamente nas autoescolas. Beneficiários dos programas de CNH Social do Governo teriam isenção na etapa do curso teórico. Para Wellington Oliveira, as medidas não reduzem a qualidade do serviço prestado pelas autoescolas. 

"Em função das regras impostas pelo Conselho Nacional de Trânsito, o custo se tornou um obstáculo para muitos brasileiros, especialmente os jovens e pessoas em vulnerabilidade. Defendemos que reduzir custos não pode significar precarizar a formação", diz. 

"O objetivo é garantir uma habilitação mais barata, rápida e com qualidade, preservando a educação para o trânsito como uma política pública para salvar vidas", acrescenta o presidente do Sindauto Bahia. O projeto foi apresentado à Gleisi Hoffmann, Ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais do Governo, neste mês. A iniciativa partiu da Frente Parlamentar em Defesa da Educação para o Trânsito, da Câmara Federal. 

O outro lado 

Enquanto os donos e funcionários de autoescolas temem a aprovação do projeto que desobriga os futuros motoristas a frequentarem as aulas de autoescola, o Governo Federal defende que medida é benéfica para os centros de formação. É o que diz uma nota pública feita pelo Ministério dos Transportes, na quinta-feira (23).

LEIA MAIS SOBRE O CASO

CNH sem autoescola: veja regras para quem quer ser instrutor autônomo

As aulas teóricas deixarão de existir? Veja o passo a passo para tirar a CNH sem autoescola

CNH sem autoescola: tire as principais dúvidas sobre a novidade

Intitulado 'Autoescolas terão série de benefícios com projeto que busca democratizar acesso à CNH', o documento afirma que o objetivo do projeto é modernizar as regras de credenciamento e funcionamento, reduzindo os custos operacionais dos centros de formação. Uma consulta pública aberta sobre o tema até o dia 2 de novembro, bateu recorde com cinco mil contribuições em 24 horas no ar. 

O Governo Federal se apoia ainda no exemplo de países onde as aulas em autoescolas preparatórias para os exames práticos e teóricos não são obrigatórias. É o caso dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japão, Paraguai e Uruguai. "O Brasil é um dos poucos países no mundo que obriga o sujeito a fazer um número de horas-aula para fazer uma prova. A autoescola vai permanecer, mas ao invés de ser obrigatória, ela pode ser facultativa", defendeu o Ministro dos Transportes, Renan Filho, neste mês. 

O governo também divulgou o passo a passo que deverá ser implantado para quem desejar ser instrutor autônomo. Segundo a proposta, os interessados deverão passar por capacitação, com aulas para desenvolvimento de habilidades pedagógicas, conhecimento técnico das leis de trânsito e condução responsável. Ao final do curso, os participantes deverão passar por uma prova para avaliação de aproveitamento, e receberão um certificado de conclusão.

Tags:

Brasil Cnh Autoescola Propostas cnh

Mais recentes

Imagem - Ingressos gratuitos para espetáculos do Natal Luz de Coité já estão disponíveis

Ingressos gratuitos para espetáculos do Natal Luz de Coité já estão disponíveis
Imagem - Homem é preso suspeito de abuso sexual contra a irmã de 15 anos na Bahia

Homem é preso suspeito de abuso sexual contra a irmã de 15 anos na Bahia
Imagem - Estudante de 13 anos é agredida e mordida por mãe de colega em Salvador

Estudante de 13 anos é agredida e mordida por mãe de colega em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada