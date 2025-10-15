As aulas teóricas deixarão de existir? Veja o passo a passo para tirar a CNH sem autoescola

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 13:32
O Ministério dos Transportes divulgou o passo a passo para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem a necessidade de autoescola. A proposta, que está em fase de consulta pública, busca simplificar o acesso à habilitação e reduzir os custos do processo. De acordo com o governo federal, o novo formato pode tornar o processo até 80% mais barato.
Mesmo com as mudanças, o processo continuará sob responsabilidade dos Detrans estaduais, porém com maior autonomia para o candidato escolher como e onde aprender.
Para participar, o candidato precisa:
A solicitação da CNH poderá ser feita:
Todo o andamento será acompanhado pelo Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach).
As 45 horas obrigatórias de aulas teóricas deixarão de ser exigidas.
Agora, o candidato poderá escolher livremente como estudar:
Após concluir a parte teórica, o candidato deve fazer a coleta biométrica no Detran: foto, digitais e assinatura.
Esse registro é obrigatório e será usado em todas as próximas etapas, inclusive nas provas teórica e prática.
Os testes de aptidão física e psicológica continuam sendo obrigatórios.
O agendamento será realizado junto ao Detran, em clínicas credenciadas pelo órgão.
O novo modelo remove a exigência das 20 horas mínimas de aulas práticas.
O candidato poderá escolher entre:
As provas teórica e prática continuam obrigatórias e serão aplicadas pelo Detran.
Quem for aprovado receberá a Permissão para Dirigir (PPD), válida por um ano, como já ocorre atualmente.