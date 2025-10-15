CARTEIRA DE MOTORISTA

As aulas teóricas deixarão de existir? Veja o passo a passo para tirar a CNH sem autoescola

Ministério dos Transportes divulgou nota com orientação para o processo, que passa por consulta pública

Esther Morais

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 13:32

CNH sem autoescola: veja passo a passo para tirar documentação Crédito: Gabriel Jabur/Agência Brasil

O Ministério dos Transportes divulgou o passo a passo para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem a necessidade de autoescola. A proposta, que está em fase de consulta pública, busca simplificar o acesso à habilitação e reduzir os custos do processo. De acordo com o governo federal, o novo formato pode tornar o processo até 80% mais barato.

Qual é o passo a passo para tirar a CNH sem autoescola?

Mesmo com as mudanças, o processo continuará sob responsabilidade dos Detrans estaduais, porém com maior autonomia para o candidato escolher como e onde aprender.

1. Requisitos

Para participar, o candidato precisa:

ter 18 anos ou mais;

saber ler e escrever;

possuir documento de identidade e CPF.

Quem optar por fazer o curso teórico online poderá confirmar a identidade digitalmente, usando a conta gov.br.

2. Abertura do processo

A solicitação da CNH poderá ser feita:

pela internet, no site ou aplicativo do Detran;

ou presencialmente, em uma unidade do órgão.

Todo o andamento será acompanhado pelo Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach).

3. Curso teórico

As 45 horas obrigatórias de aulas teóricas deixarão de ser exigidas.

Agora, o candidato poderá escolher livremente como estudar:

Fazer um curso online disponibilizado pelo Ministério dos Transportes;

Realizar as aulas em autoescolas tradicionais, no formato presencial ou a distância;

Ou estudar por meio de instituições públicas ou credenciadas, como os próprios Detrans.

4. Coleta biométrica

Após concluir a parte teórica, o candidato deve fazer a coleta biométrica no Detran: foto, digitais e assinatura.

Esse registro é obrigatório e será usado em todas as próximas etapas, inclusive nas provas teórica e prática.

5. Exames médicos e psicológicos

Os testes de aptidão física e psicológica continuam sendo obrigatórios.

O agendamento será realizado junto ao Detran, em clínicas credenciadas pelo órgão.

6. Aulas práticas

O novo modelo remove a exigência das 20 horas mínimas de aulas práticas.

O candidato poderá escolher entre:

Fazer aulas com uma autoescola;

Ou contratar um instrutor particular credenciado pelo Detran.

O carro utilizado pode ser tanto do instrutor quanto do próprio aluno.

7. Provas

As provas teórica e prática continuam obrigatórias e serão aplicadas pelo Detran.

A prova teórica poderá ser feita online ou presencialmente, dependendo da estrutura de cada estado. É necessário acertar pelo menos 70% das questões para ser aprovado.

Já o exame prático de direção mantém o sistema de pontuação atual: o candidato inicia com 100 pontos e precisa terminar com 90 ou mais