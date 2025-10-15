Acesse sua conta
As aulas teóricas deixarão de existir? Veja o passo a passo para tirar a CNH sem autoescola

Ministério dos Transportes divulgou nota com orientação para o processo, que passa por consulta pública

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 13:32

CNH sem autoescola: veja passo a passo para tirar documentação
CNH sem autoescola: veja passo a passo para tirar documentação Crédito: Gabriel Jabur/Agência Brasil

O Ministério dos Transportes divulgou o passo a passo para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem a necessidade de autoescola. A proposta, que está em fase de consulta pública, busca simplificar o acesso à habilitação e reduzir os custos do processo. De acordo com o governo federal, o novo formato pode tornar o processo até 80% mais barato.

Qual é o passo a passo para tirar a CNH sem autoescola?

Mesmo com as mudanças, o processo continuará sob responsabilidade dos Detrans estaduais, porém com maior autonomia para o candidato escolher como e onde aprender.

Veja os valores para CNH na categoria A/B em auto escolas consultadas pelo CORREIO*

Auto Escola Definitiva: fica na Estrada do Matadouro, 364, Águas Claras, e cobra R$ 3652 a vista | R$ 3.752 até 12x no crédito por Google
Top Auto Escola: fica na Av. Caminho de Areia, 62, Machado, e cobra R$ 3.650 a vista | R$ 3.990,06 até 18x no crédito por Google
Auto Escola Agora: fica no Edifício Fundação Politécnica, na Avenida Sete de Setembro, e cobra R$ 3.643,36 a vista | R$ 3.991,31 até 18x no crédito por Google
Auto Escola Reis: fica no Centro Empresarial Iguatemi, na Avenida Tancredo Neves, 274 , Caminho das Árvores, e cobra R$ 3.643,36 a vista | R$ 3.817,33 até 12x no crédito | R$ 3.991,31 até 18x no crédito por Google
Auto Escola Conduzir: fica no Shopping da Gente, na Avenida ACM, Brotas, e cobra R$ 3.643,36 a vista | R$ 3.899,90 até 10x no crédito por Google
Auto Escola Nova Habilite-se: fica na Praça da Revolução, em Periperi, e cobra R$ 3.642,82 a vista | R$ 3.890 até 10x no crédito por Google
1 de 6
1. Requisitos

Para participar, o candidato precisa:

  • ter 18 anos ou mais;
  • saber ler e escrever;
  • possuir documento de identidade e CPF.
  • Quem optar por fazer o curso teórico online poderá confirmar a identidade digitalmente, usando a conta gov.br.

2. Abertura do processo

A solicitação da CNH poderá ser feita:

  • pela internet, no site ou aplicativo do Detran;
  • ou presencialmente, em uma unidade do órgão.

Todo o andamento será acompanhado pelo Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach).

3. Curso teórico

As 45 horas obrigatórias de aulas teóricas deixarão de ser exigidas.

Agora, o candidato poderá escolher livremente como estudar:

  • Fazer um curso online disponibilizado pelo Ministério dos Transportes;
  • Realizar as aulas em autoescolas tradicionais, no formato presencial ou a distância;
  • Ou estudar por meio de instituições públicas ou credenciadas, como os próprios Detrans.

4. Coleta biométrica

Após concluir a parte teórica, o candidato deve fazer a coleta biométrica no Detran: foto, digitais e assinatura.

Esse registro é obrigatório e será usado em todas as próximas etapas, inclusive nas provas teórica e prática.

5. Exames médicos e psicológicos

Os testes de aptidão física e psicológica continuam sendo obrigatórios.

O agendamento será realizado junto ao Detran, em clínicas credenciadas pelo órgão.

6. Aulas práticas

O novo modelo remove a exigência das 20 horas mínimas de aulas práticas.

O candidato poderá escolher entre:

  • Fazer aulas com uma autoescola;
  • Ou contratar um instrutor particular credenciado pelo Detran.
  • O carro utilizado pode ser tanto do instrutor quanto do próprio aluno.

7. Provas

As provas teórica e prática continuam obrigatórias e serão aplicadas pelo Detran.

  • A prova teórica poderá ser feita online ou presencialmente, dependendo da estrutura de cada estado. É necessário acertar pelo menos 70% das questões para ser aprovado.
  • Já o exame prático de direção mantém o sistema de pontuação atual: o candidato inicia com 100 pontos e precisa terminar com 90 ou mais

Quem for aprovado receberá a Permissão para Dirigir (PPD), válida por um ano, como já ocorre atualmente.

