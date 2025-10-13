Acesse sua conta
CNH sem autoescola: veja passo a passo para tirar documentação

Ministério dos Transportes divulgou nota com orientação para o processo, que passa por consulta pública

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  Esther Morais

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 12:21

Veículo da auto-escola
Veículo da auto-escola Crédito: Reprodução/TV Bahia

O Ministério dos Transportes divulgou o passo a passo do processo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem a necessidade de autoescola. A proposta, que está em fase de consulta pública, tem como objetivo facilitar o acesso à habilitação e reduzir os custos para os candidatos. Segundo o governo federal, o novo modelo pode baratear o processo em até 80%.

Qual o passo a passo do processo?

O processo continuará sendo supervisionado pelos Detrans estaduais, mas com maior liberdade para o candidato escolher onde e como aprender.

1. Requisitos

O interessado deve ter 18 anos ou mais, saber ler e escrever, possuir documento de identidade e estar inscrito no CPF. Quem optar pelo curso teórico online poderá confirmar a identidade digitalmente, usando a conta gov.br.

2. Abertura do processo

A solicitação poderá ser feita online, pelo site ou aplicativo do Detran, ou presencialmente nas unidades do órgão. Todo o andamento será acompanhado pelo Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach).

3. Curso teórico

As 45 horas obrigatórias de aula teórica deixarão de existir. O candidato poderá escolher como estudar:

Fazer um curso online oferecido pelo Ministério dos Transportes;

Estudar em autoescolas tradicionais, presencialmente ou a distância;

Ou optar por instituições públicas ou credenciadas, como os Detrans.

4. Coleta biométrica

Após a etapa teórica, o candidato deverá realizar a coleta biométrica - foto, digitais e assinatura - no Detran. Esse registro é obrigatório e será usado em todas as etapas seguintes, inclusive nas provas.

5. Exames médicos e psicológicos

A avaliação psicológica e o exame de aptidão física continuam obrigatórios. O agendamento será feito junto ao Detran, em clínicas credenciadas.

6. Aulas práticas

A proposta acaba com a exigência das 20 horas mínimas de aulas práticas. O candidato poderá optar por ter aulas com uma autoescola ou contratar um instrutor credenciado pelo Detran. O veículo usado pode ser do instrutor ou do próprio aluno.

7. Provas

A prova teórica e o exame prático de direção continuam obrigatórios e serão aplicados pelo Detran.

A prova teórica poderá ser feita presencialmente ou online, dependendo da estrutura do estado. É preciso acertar 70% das questões para ser aprovado.

O exame prático mantém o mesmo sistema de pontuação: o candidato começa com 100 pontos e precisa terminar com pelo menos 90.

Quem for aprovado receberá a Permissão para Dirigir (PPD), válida por um ano, como já ocorre atualmente.

Veja os valores para CNH na categoria A/B em auto escolas consultadas pelo CORREIO*

Auto Escola Definitiva: fica na Estrada do Matadouro, 364, Águas Claras, e cobra R$ 3652 a vista | R$ 3.752 até 12x no crédito por Google
Top Auto Escola: fica na Av. Caminho de Areia, 62, Machado, e cobra R$ 3.650 a vista | R$ 3.990,06 até 18x no crédito por Google
Auto Escola Agora: fica no Edifício Fundação Politécnica, na Avenida Sete de Setembro, e cobra R$ 3.643,36 a vista | R$ 3.991,31 até 18x no crédito por Google
Auto Escola Reis: fica no Centro Empresarial Iguatemi, na Avenida Tancredo Neves, 274 , Caminho das Árvores, e cobra R$ 3.643,36 a vista | R$ 3.817,33 até 12x no crédito | R$ 3.991,31 até 18x no crédito por Google
Auto Escola Conduzir: fica no Shopping da Gente, na Avenida ACM, Brotas, e cobra R$ 3.643,36 a vista | R$ 3.899,90 até 10x no crédito por Google
Auto Escola Nova Habilite-se: fica na Praça da Revolução, em Periperi, e cobra R$ 3.642,82 a vista | R$ 3.890 até 10x no crédito por Google
Auto Escola Definitiva: fica na Estrada do Matadouro, 364, Águas Claras, e cobra R$ 3652 a vista | R$ 3.752 até 12x no crédito por Google

