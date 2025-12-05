Acesse sua conta
Leoa que matou jovem em zoológico volta ao recinto após período de isolamento; veja

Um vídeo do retorno do animal foi divulgado pelo Parque Arruda Câmara

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 21:22

Vídeo mostra a leoa voltando ao seu recinto
Vídeo mostra a leoa voltando ao seu recinto Crédito: Reprodução

O Parque Arruda Câmara, em João Pessoa, na Paraíba, divulgou, na quinta-feira (4), um vídeo da leoa Leona de volta no seu recinto. No último domingo (30), o animal atacou o jovem Gerson de Melo Machado, de 19 anos, após ele invadir o localGerson não resistiu aos ferimentos e morreu.

Além do vídeo, uma mensagem indicou que que a leoa está se readaptando ao espaço. "Leona está, aos poucos, voltando ao seu recinto. Chegou devagar, observou cada detalhe e foi acolhida no espaço que é dela. Todo o processo segue acompanhado pela equipe com cuidado e tranquilidade", revelou o texto.

Vídeo mostra momento em que homem entra em jaula de leoa, é atacado e morre, em zoológico de João Pessoa

Leoa estava deitada no momento em que o homem escalou estrutura da jaula por Reprodução
Leoa vê que o homem entrou em jaula e se levanta  por Reprodução
Ele conseguiu acessar a jaula depois de escalar um muro de mais de 6 metros por Reprodução
O homem continua descendo, até que animal percebe e se aproxima por Reprodução
Homem entra em jaula até que é puxado pelo animal por Reprodução
Homem entra em jaula até que é puxado pelo animal por Reprodução/Redes sociais
1 de 6
Leoa estava deitada no momento em que o homem escalou estrutura da jaula por Reprodução

De acordo com informações do parque, Leona vai continuar sendo acompanhada pela equipe. Ela chegou a apresentar estresse no primeiro dia de isolamento, mas já apresentou melhoras.

Relembre o caso

Gerson acessou o recinto da leoa após pular um muro de mais de seis metros de altura e ultrapassar grades de proteção, no domingo. Ele utilizou uma árvore como apoio para chegar até o animal.

Após o ataque, o parque foi imediatamente fechado e as visitas foram suspensas.

O jovem tinha uma trajetória marcada por transtornos e abandono. Segundo a conselheira tutelar Verônica Oliveira, que acompanhou Gerson por oito anos, o jovem cresceu sem apoio familiar e enfrentou violações de direitos desde cedo. “Foi uma criança que sofreu todo tipo de violação. Filho de uma mãe com esquizofrenia, com avós também comprometidos na saúde mental, vivia numa pobreza extrema”, afirmou.

Ele chegou ao Conselho Tutelar pela primeira vez aos 10 anos, levado pela Polícia Rodoviária Federal após ser encontrado caminhando sozinho em uma BR. A partir daí, passou a integrar a rede de proteção da infância.

Entre os irmãos, Gerson foi o único que não encontrou uma família adotiva - algo que, segundo a conselheira, se relacionava ao possível transtorno mental.

