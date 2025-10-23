MOBILIZAÇÃO

Autoescolas de Salvador protestam contra novas regras do Governo

Carreata começou por volta das 7h desta quinta-feira (23)

Esther Morais

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 08:50

Protesto acontece na manhã desta quinta (23) Crédito: Reprodução

Funcionários de diversas autoescolas de Salvador realizam, na manhã desta quinta-feira (23), uma mobilização contra o projeto do Governo que retira a obrigatoriedade de frequentar autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O protesto começou com uma concentração no Parque de Exposições, por volta das 7h, e vai em direção ao Centro Administrativo da Bahia (CAB). A manifestação é pacífica e conta com acompanhamento da Polícia Militar.

Segundo a presidente do Sindicato dos Instrutores e Empregados em Centros de Formação de Condutores de Veículos Automotores do Estado da Bahia (Siepae), Cintia Caldas, o objetivo da ação é chamar atenção para que o poder público veja que a medida pode gerar o fim de mais de 300 mil empregos no Brasil.

"Não são só autoescola fechadas, são trabalhadores sendo colocados sem emprego de uma hora para a outra por causa dessa medida populista, sem embasamento técnico. [Isso] vai matar vidas no trânsito", reclama.