SALVADOR

Suspeito de serie de crimes é preso em São Caetano portando submetralhadora

Suspeito foi apreendido após fugir em meio a patrulhamento de rotina da polícia militar

Nauan Sacramento

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 12:00

Suspeito foi detido em meio a ações da PM Crédito: Divulgação: PM

Um homem foi detido na noite de quarta-feira (24) por guarnições da Polícia Militar no bairro de São Caetano, em Salvador, sob posse de uma submetralhadora e entorpecentes. Após a identificação do suspeito, as autoridades verificaram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas.

De acordo com informações da PM, equipes do BPATAMO realizavam patrulhamento tático no âmbito da Operação Dominus Areae quando visualizaram um grupo de indivíduos armados. Ao notarem a aproximação policial, os suspeitos iniciaram fuga, resultando na captura de um dos envolvidos.