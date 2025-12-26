Suspeito de serie de crimes é preso em São Caetano portando submetralhadora

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 12:00
Um homem foi detido na noite de quarta-feira (24) por guarnições da Polícia Militar no bairro de São Caetano, em Salvador, sob posse de uma submetralhadora e entorpecentes. Após a identificação do suspeito, as autoridades verificaram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas.
De acordo com informações da PM, equipes do BPATAMO realizavam patrulhamento tático no âmbito da Operação Dominus Areae quando visualizaram um grupo de indivíduos armados. Ao notarem a aproximação policial, os suspeitos iniciaram fuga, resultando na captura de um dos envolvidos.
A apreensão realizada com o suspeito incluiu uma submetralhadora, 69 porções de entorpecentes (sendo 31 de maconha e 38 de cocaína), um aparelho celular e acessórios pessoais, como relógio e corrente.