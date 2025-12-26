Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suspeito de serie de crimes é preso em São Caetano portando submetralhadora

Suspeito foi apreendido após fugir em meio a patrulhamento de rotina da polícia militar

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 12:00

Suspeito foi detido em meio a ações da PM Crédito: Divulgação: PM

Um homem foi detido na noite de quarta-feira (24) por guarnições da Polícia Militar no bairro de São Caetano, em Salvador, sob posse de uma submetralhadora e entorpecentes. Após a identificação do suspeito, as autoridades verificaram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas.

De acordo com informações da PM, equipes do BPATAMO realizavam patrulhamento tático no âmbito da Operação Dominus Areae quando visualizaram um grupo de indivíduos armados. Ao notarem a aproximação policial, os suspeitos iniciaram fuga, resultando na captura de um dos envolvidos.

A apreensão realizada com o suspeito incluiu uma submetralhadora, 69 porções de entorpecentes (sendo 31 de maconha e 38 de cocaína), um aparelho celular e acessórios pessoais, como relógio e corrente.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Loja é interditada após apreensão de mais de R$ 2 milhões em produtos falsificados em Feira

Padarias são interditadas na Bahia após apreensão de 11 mil produtos vencidos e estragados

Farmácias são interditadas após apreensão de quase cinco mil remédios irregulares na Bahia

Muito pó e pouca planta: cresce a apreensão de cocaína e cai a de maconha na Bahia

Chegada de novo secretário causa apreensão em credenciados do Planserv

Tags:

Salvador Polícia Prisão

Mais recentes

Imagem - Ravi, Maitê e mais: veja os nomes de bebês mais escolhidos em Salvador e na Bahia

Ravi, Maitê e mais: veja os nomes de bebês mais escolhidos em Salvador e na Bahia
Imagem - 800 idosos de instituições de acolhimento assistirão ao show de Roberto Carlos

800 idosos de instituições de acolhimento assistirão ao show de Roberto Carlos
Imagem - Corpo de Mãe Carmen chega ao Terreiro do Gantois para despedida

Corpo de Mãe Carmen chega ao Terreiro do Gantois para despedida

MAIS LIDAS

Imagem - Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como
01

Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (26 de dezembro): o dia pede retomada, organização e leveza emocional
02

Cor e número da sorte de hoje (26 de dezembro): o dia pede retomada, organização e leveza emocional

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
03

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde

Imagem - Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito
04

Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito