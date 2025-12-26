LUTO

Corpo de Mãe Carmen chega ao Terreiro do Gantois para despedida

Enterro acontece neste sábado (27)

Carol Neves

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 11:20

Mãe Carmen do Gantois Crédito: Divulgação

O corpo de Mãe Carmen Oliveira, ialorixá do Terreiro do Gantois, chegou à sede da casa religiosa pouco antes das 11h desta sexta-feira (26), onde são realizados os rituais tradicionais de despedida. A líder espiritual morreu na madrugada de hoje, após passar cerca de duas semanas internada no Hospital Português, em Salvador, onde tratava uma forte gripe.

O enterro está marcado para este sábado (27), às 11h30, no Cemitério Jardim da Saudade, na capital baiana. A despedida reúne familiares, filhos e filhas de santo e integrantes da comunidade religiosa, que prestam as últimas homenagens a uma das mais importantes ialorixás da Bahia.

Filha mais nova de Mãe Menininha do Gantois, Mãe Carmen tinha 98 anos e nasceu em Salvador e teve sua vida marcada desde cedo pela formação religiosa. Iniciada ainda na infância, foi preparada nos fundamentos, ritos e saberes do Candomblé, tornando-se herdeira direta de uma das linhagens mais respeitadas da religião no Brasil.

À frente do Ilê Ìyá Omi Àṣẹ Ìyámase desde 2002, Mãe Carmen comandou o Terreiro do Gantois por 23 anos, período em que se destacou pela condução firme e acolhedora da casa, pela preservação das tradições ancestrais e pelo cuidado com a comunidade. Sua liderança foi marcada pelo respeito aos Orixás, pela valorização da memória religiosa e pelo diálogo com a sociedade.

Além da atuação religiosa, Mãe Carmen também teve uma trajetória profissional fora do terreiro. Ela foi funcionária pública aposentada do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, onde atuou antes de se dedicar integralmente à vida espiritual e à condução da roça.

A morte da ialorixá provocou grande comoção e gerou manifestações de pesar de autoridades. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, afirmou que “Salvador se despede de Mãe Carmen do Gantois, uma mulher de muita sabedoria e amor ao próximo, cuja trajetória deixa um legado imenso de preservação da ancestralidade e de cuidado com as pessoas”. Já o ex-prefeito ACM Neto destacou a dimensão espiritual e cultural da líder religiosa: “A Bahia se despede de uma grande referência espiritual, cultural e humana. Mãe Carmem permanecerá viva na memória, na fé e na história do nosso povo”.

Famosos também lamentaram a perda. A apresentadora Regina Casé usou as redes sociais para homenagear Mãe Carmen e destacou a relação de afeto e proximidade com a ialorixá. “Difícil se despedir dessa mãe, vovó, amiga de tantas risadas, beijinhos e carinhos sem ter fim. Ah… que falta vamos sentir. Meu coração dói, mas minha alma exulta de gratidão por ter tido a benção de conviver tantos e tantos anos com esta mulher maravilhosa”, escreveu.