Chegada de novo secretário causa apreensão em credenciados do Planserv

Leia a coluna na íntegra

  Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 11:05

Audiência pública por melhorias no Planserv
Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

O novo secretário de Administração do Estado, Rodrigo Pimentel, já chegou causando apreensão na rede credenciada do Planserv. O motivo é a falta de pagamento dos serviços, principalmente às unidades menores, enquanto as maiores já estão recebendo os valores devidos.

Clínicas e hospitais menores já alertaram para o risco de descontinuidade dos atendimentos, o que afeta os mais de 500 mil segurados do plano dos servidores estaduais. Há, inclusive, uma queixa de falta de diálogo do novo secretário, tanto de prestadores, quanto também de entidades que representam os servidores, que já temem restrições no atendimento.

Inspeção #TBT

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA) concluiu esta semana o julgamento de uma inspeção que avaliou a assistência materno-infantil na Superintendência de Atenção Integral à Saúde, ligada à Sesab, e encontrou irregularidades em maternidades estaduais. O relatório foi encaminhado à Comissão de Saúde da Assembleia, mas com um detalhe que chama atenção: a inspeção foi realizada no primeiro semestre de 2023 e só agora teve seu desfecho. O delay de dois anos transforma a fiscalização em uma espécie de auditoria #TBT, expressão usada nas redes para relembrar fatos antigos. A demora não invalida a importância do trabalho técnico, mas esvazia sua utilidade prática, já que a sociedade toma conhecimento dos problemas quando eles já fazem parte do passado.

