EM DECLÍNIO

Sete anos de decadência: entenda como o Planserv deixou de ser um bom plano de saúde e virou uma bomba

Servidores reclamam de negativas ao buscarem atendimentos e redução da rede credenciada

Negativas de atendimento, acúmulos de processos judiciais e redução da rede credenciada. Há pelo menos sete anos, o Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais da Bahia (Planserv) tem sido visto como um serviço em decadência em razão dos problemas que acumula. Se antes o plano de saúde era considerado bom e até mesmo acima da média, hoje se tornou uma bomba para uma parcela significativa dos beneficiários. >

O processo que fez com que o serviço chegasse a esse ponto crítico teve início em 2018, quando o governo estadual reduziu o custeio do Planserv de 4% para 2,5%. Com isso, houve aumento da contribuição dos servidores que, apesar de gastar mais, teve a assistência médica precarizada ao longo desses anos. Não à toa, sobram queixas de negativas de atendimento em emergências e clínicas especializadas, além de insatisfação quanto a redução da rede credenciada. >

De acordo com Rosângela Monteiro, 59, enfermeira estadual e líder do movimento ‘Devolvam o Nosso Planserv’, a gradual decadência do serviço coincide com o processo de privatização ao qual o Planserv foi submetido. Ela aponta que a diminuição do subsídio do governo, durante a gestão do petista Rui Costa, foi uma falha. >

“O governo tem colocado empresas para operar o plano, terceirizando o serviço. A partir de 2017, veio a Qualirede, que comprovou que não tinha uma boa atuação para a nossa necessidade. Agora, veio a Haptech, que disponibiliza canal de atendimento que não atende a gente ou atende mal”, diz Ângela. >

Francisco Átila, poeta e escritor que é beneficiário do Planserv desde que o plano se chamava Instituto de Assistência e Previdência dos Servidores do Estado da Bahia (Iapseb), lembra da época em que o serviço funcionava perfeitamente no Corredor da Vitória e, depois, em frente ao Hospital da Bahia. >

“Antes, era um espetáculo. O Iapseb era acima de tudo. Hoje, o plano de saúde está em uma decadência muito grande. Muitas pessoas estão tendo dificuldade de serem atendidas e a rede credenciada é muito pequena para os mais de 500 mil beneficiários do serviço. É uma situação muito crítica”, ressalta. >

Nesta terça-feira (27), centenas de servidores públicos se reuniram na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (Alba), para discutir os problemas do Planserv e reivindicar melhorias em uma audiência pública, que contou com a presença de deputados, vereadores e membros da sociedade civil. >

Entre as principais pautas demandadas, estavam o fim do processo de privatização do plano de saúde – atualmente, é operado por uma empresa privada, sendo que antes era administrado pela Secretaria da Administração (Saeb) –, aumento da participação do governo no custeio do plano para 5%, o que representa o dobro do que está em vigor hoje, e a ampliação da rede credenciada e das cotas de atendimento. >