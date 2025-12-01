Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Governo do Estado envia projeto de reestruturação do Planserv para a Alba; veja o que muda

Confira a íntegra do projeto de lei enviado nesta segunda-feira (1º)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 18:19

Servidores realizam protesto contra sucateamento do Planserv em Salvador
Servidores realizam protesto contra sucateamento do Planserv em Salvador Crédito: Reprodução

O Governo do Estado enviou nesta segunda-feira (1º) o projeto de reestruturação do Planserv para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Como foi adiantado pelo CORREIO, o plano muda a forma de cobrança das mensalidades do plano de saúde dos servidores estaduais ao fixar um percentual único para todos os beneficiários. Também é estipulado um valor mínimo para a cobrança no valor de R$ 120. 

As medidas integram o Projeto de Lei 26.067/2025, que será analisado pelos deputados estaduais. A proposta ainda muda o cálculo das mensalidades dos dependentes. Se o projeto for aprovado, cônjuge e companheiro(a) deverão pagar o valor correspondente ao percentual de 50% da contribuição do titular. Os demais tipos de dependentes pagarão o equivalente a 22% da contribuição do titular. O valor mínimo, para ambos os casos, também será de R$ 120. 

Projeto de Lei para reestruturação do Planserv

Projeto de Lei para reestruturação do Planserv por Reprodução
Projeto de Lei para reestruturação do Planserv por Reprodução
Projeto de Lei para reestruturação do Planserv por Reprodução
Projeto de Lei para reestruturação do Planserv por Reprodução
1 de 4
Projeto de Lei para reestruturação do Planserv por Reprodução

O PL propõe que a contribuição dos servidores seja de 5,5% a partir do ano que vem. Já em 2027, o percentual deve atingir 6%. A proposta original não previa escalonamento do percentual, o que foi criticado pelos servidores públicos.

O cálculo do governo prevê que ao menos 130 mil beneficiários tenham redução das mensalidades com as novas medidas. O quantitativo representa 26% do total de usuários do plano, que é de 500 mil pessoas, segundo o Estado.

O aumento da contribuição do Estado também será escalonado, saindo dos atuais 2,5% para 3,25% a partir do ano que vem. O PL prevê que a participação estatal seja de 4% a partir de 1º de janeiro de 2027. Havia a expectativa que fosse estipulado um teto máximo para a mensalidade dos servidores, o que não consta no PL enviado à Alba nesta segunda (1º).  

Leia mais

Imagem - Governo do Estado deve apresentar versão final de reestruturação do Planserv nesta semana; veja os detalhes

Governo do Estado deve apresentar versão final de reestruturação do Planserv nesta semana; veja os detalhes

Imagem - Beneficiários protestam contra sucateamento do Planserv em Salvador: 'Matadouro de servidor'

Beneficiários protestam contra sucateamento do Planserv em Salvador: 'Matadouro de servidor'

Imagem - Proposta do Governo do Estado para reestruturação do Planserv é insuficiente, diz sindicato

Proposta do Governo do Estado para reestruturação do Planserv é insuficiente, diz sindicato

As medidas aumentarão as contribuições de funcionários públicos e do governo para tentar conter o rombo da assistência médica dos servidores estaduais baianos. O balanço financeiro do plano no ano passado revelou rombo de R$ 198 milhões. A receita foi de R$ 2 bilhões, enquanto a despesa foi na ordem de R$ 2,2 bilhões. Em 2023, o déficit nas contas do Planserv foi de R$ 147 milhões. 

Mais recentes

Imagem - Apóstola baleada na cabeça em Salvador recebe alta após cinco meses internada

Apóstola baleada na cabeça em Salvador recebe alta após cinco meses internada
Imagem - Justiça determina transferência de advogada do BDM presa com R$ 190 mil em Salvador

Justiça determina transferência de advogada do BDM presa com R$ 190 mil em Salvador
Imagem - Caixa Cultural Salvador apresenta exposição World Press Photo 2025

Caixa Cultural Salvador apresenta exposição World Press Photo 2025

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena
01

Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena

Imagem - Governo do Estado envia projeto de reestruturação do Planserv para a Alba; veja o que muda
02

Governo do Estado envia projeto de reestruturação do Planserv para a Alba; veja o que muda

Imagem - CAC com histórico criminal: veja quem é o dono de carro de luxo que matou vigilante em shopping
03

CAC com histórico criminal: veja quem é o dono de carro de luxo que matou vigilante em shopping

Imagem - Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos
04

Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos