CRIME

Justiça determina transferência de advogada do BDM presa com R$ 190 mil em Salvador

Poliane França Gomes é apontada como ''porta-voz' de chefe de facção na capital baiana

Maysa Polcri

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 16:31

Poliane França Gomes Crédito: Reprodução

A Justiça baiana manteve a prisão da advogada Poliane França Gomes, alvo de uma operação da polícia contra a facção Bonde do Maluco (BDM), realizada na semana passada em Salvador. Foi determinada ainda a transferência da advogada para o Batalhão de Choque da Polícia Militar em Lauro de Freitas ou outro estabelecimento equipado com cela especial.

Poliane Gomes passou por audiência de custódia na última sexta-feira (28), um dia após ser presa em sua casa na Ladeira do Bambuí, no bairro de São Caetano, em Salvador. Com ela, os policiais encontraram R$ 190 mil em espécie.

De acordo com a polícia, o envolvimento dela com a facção começou com Poliane prestando ‘serviços jurídicos’, mas se desenvolveu quando ela passou a ter um relacionamento com uma das lideranças do BDM.

Poliane era porta-voz de Léo Gringo fora da cadeia 1 de 12

O Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA) analisa o caso de Poliane França Gomes. De acordo com a entidade, cabe ao tribunal apurar eventuais infrações cometidas por advogados.

"As comunicações de acusações e de prisões são enviadas à Comissão de Admissibilidade Prévia do TED para análise e, estando presentes os requisitos, são instaurados os respectivos processos disciplinares, em que se garante a ampla defesa e o contraditório aos advogados representados", diz a OAB.

Investigação

A advogada é uma das pessoas que foram presas na última quinta-feira (27) durante a operação batizada de Rainha do Sul, que mirou 12 suspeitos ligados ao BDM. Poliane França Gomes, segundo apurou o CORREIO, transmitia ordens criminosas do traficante Leandro da Conceição Santos Fonseca, um dos chefes da facção em Salvador e Região Metropolitana (RMS).

Os presos são investigados por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e participação em ataques armados contra grupos rivais. Além das prisões, houve bloqueio de contas bancárias no valor de R$ 100 milhões, além da apreensão de bens de alto valor, como um haras com cavalos de raça, uma moto aquática e uma usina de energia solar.

