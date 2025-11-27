CRIME

Advogada do BDM foi presa com R$ 190 mil em espécie dentro de casa em Salvador

Contas bancárias ligadas ao grupo foram bloqueadas com R$ 100 milhões

Wendel de Novais

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 11:16

Poliane França Gomes foi presa com R$ 190 mil em espécie Crédito: Reprodução

A advogada Poliane França Gomes foi presa com R$ 190 mil em espécie, na manhã desta quinta-feira (27), durante uma operação contra o Bonde do Maluco (BDM), em Salvador. Segundo a polícia, ela é apontada como integrante da facção e responsável por repassar ordens de lideranças criminosas.

A ação, batizada de Rainha do Sul, mirou 12 suspeitos ligados à organização e recebeu esse nome porque um dos principais alvos, Poliane, teria assumido funções estratégicas no grupo, em semelhança à protagonista da série que inspirou o nome da operação. Ela foi detida na casa onde mora, na Ladeira do Bambuí, em São Caetano.

De acordo com as investigações, o envolvimento da advogada com o BDM teria começado com a prestação de “serviços jurídicos” aos presos da facção. Com o tempo, porém, ela passou a se relacionar intimamente com um dos líderes do grupo e a desempenhar papel direto no comando das ações criminosas.

“A investigada, que manteve relacionamento íntimo com o chefe da organização, era responsável por transmitir ordens estratégicas, reorganizar territórios, articular cobranças e manter comunicação direta entre internos do presídio e lideranças externas”, informou a polícia em nota.

Os presos são investigados por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e participação em ataques armados contra grupos rivais. Além das prisões, houve bloqueio de contas bancárias que podem somar até R$ 100 milhões, além da apreensão de bens de alto valor, como um haras com cavalos de raça, uma moto aquática e uma usina de energia solar.

No total, já foram cumpridos 14 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão. A ofensiva mira responsáveis pela contabilidade da facção, gerentes territoriais e operadores logísticos do tráfico nas cidades de Feira de Santana, Lauro de Freitas, Camaçari, Salvador e em outros municípios baianos.