Quem é o chefe do BDM que tinha advogada presa em Salvador como porta-voz fora da cadeia

Poliane França Gomes transmitia ordens de Leandro da Conceição Santos Fonseca

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 10:38

Poliane era porta-voz de Léo Gringo fora da cadeia
Poliane era porta-voz de Léo Gringo fora da cadeia Crédito: Reprodução

A advogada Poliane França Gomes, presa em operação por ser porta-voz de chefe da facção do Bonde do Maluco (BDM), transmitia ordens criminosas do traficante Leandro da Conceição Santos Fonseca, conhecido pelos vulgos de ‘Léo Gringo’ e ‘Shantaram’. De acordo com fontes policiais consultadas pela reportagem, o criminoso é um dos chefões da facção em Salvador e Região Metropolitana (RMS).

Com um histórico extenso de ações criminosas, Léo Gringo é um dos criminosos mais perigosos do estado. “É um indivíduo de alta periculosidade, que está preso, mas agia, muitas vezes através da advogada, ordenando crimes fora do presídio. Quando esteve fora, ele colecionou crimes como homicídios contra rivais dentro das disputas pelas bocas [pontos de tráfico]”, conta um policial, sob anonimato.

Por essa característica, o criminoso está no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) do Conjunto Penal de Serrinha, que é de segurança máxima. Em julho de 2025, ele foi alvo de um pedido judicial para que permanecesse no local, dado o risco da sua permanência em prisões ‘menos rígidas’. Isso porque, segundo o policial, ele continuou agenciando crimes do local.

“Mesmo de dentro do RDD, ele continua articulando crimes. Tanto é que foram apreendidos celular, fone de ouvido e anotações em sua cela. No início desse ano, fogos de artifício foram estourados nas imediações da prisão para comemorar o aniversário dele, para você ter noção. Lá dentro, ele confessou que foi a seu mando. Fez inclusive para mostrar sua influência”, completa a fonte consultada.

A relação entre o criminoso e a advogada, como já foi informado pela polícia, não é apenas conjugal. Documentos do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) revelam a atuação contínua de Poliane nos processos quem envolvam Léo Gringo, além do trabalho para comparsas do criminoso que enfrentem problemas com a Justiça.

Poliane foi presa na sua casa na Ladeira do Bambuí, no bairro de São Caetano. Com ela, os policiais encontraram R$ 190 mil em espécie. A advogada e os outros 11 presos são investigados por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e participação em ataques armados contra grupos rivais.

Além das prisões, houve bloqueio de contas bancárias que podem chegar a R$ 100 milhões e foram apreendidos bens de luxo, como haras com cavalos de raça, uma moto aquática e uma usina de energia solar.

Ao todo, 14 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão já foram cumpridos. Entre os alvos estão responsáveis pela contabilidade do tráfico, gerentes territoriais que comandavam áreas em Feira de Santana, Lauro de Freitas, Camaçari, Salvador e outras cidades baianas.

