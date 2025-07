PROCESSO MAIS SIMPLES

Conheça países onde autoescolas não são obrigatórias para emissão de CNH

Brasil pode adotar medida em breve

Millena Marques

Publicado em 30 de julho de 2025 às 12:45

Carros de autoescola Crédito: Itailuan dos Anjos/Detran-BA

Fazer autoescola para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode deixar de ser obrigatório no Brasil. O ministro dos Transportes, Renan Filho, informou que as aulas podem passar a ser facultativas nesta semana. A novidade foi anunciada durante entrevista ao C-Level Entrevista, videocast da Folha de S. Paulo. A medida, no entanto, não é inédita. Países como México e Estados já flexibilizaram as exigências para emissão do documento. >

No México, emitir a carteira de habilitação é fácil. Para maiores de 18 anos, bastava apresentar a documentação necessária e pagar uma taxa para sair com a carteira em mãos. Em alguns estados do país, os exames práticos e teóricos são facultativos. >

Já nos Estados Unidos, o processo de emissão varia conforme a legislação de cada estado. No geral, os candidatos com 18 anos ou mais não precisam frequentar uma autoescola. Os menores de idade, entre 15 e 17 anos, passam por formação supervisionada, com carga horária e etapas específicas.>

Proposta no Brasil>

A proposta integra um plano do governo para reduzir o custo da emissão do documento. A medida já foi levada para a aprovação do presidente Lula (PT). Se for adiante, os candidatos poderão aprender a dirigir de outras maneiras. Ainda vão precisar da aprovação nos exames técnico e prático, mas não terão que cumprir carga horária mínima nas autoescolas.>

"O Brasil é um dos poucos países no mundo que obriga o sujeito a fazer um número de horas-aula para fazer uma prova. A autoescola vai permanecer, mas ao invés de ser obrigatória, ela pode ser facultativa", disse Renan Filho. No Brasil, o candidato gasta, em média, R$ 3,5 mil para tirar a CNH (A + B).>