Autoescola para tirar CNH pode deixar de ser obrigatório; saiba mais

Informação foi confirmada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho

Millena Marques

Publicado em 29 de julho de 2025 às 10:02

Fazer autoescola para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode deixar de ser obrigatório no Brasil. O ministro dos Transportes, Renan Filho, informou que as aulas podem passar a ser facultativas. A novidade foi anunciada durante entrevista ao C-Level Entrevista, videocast da Folha de S. Paulo. >

A proposta integra um plano do governo para reduzir o custo da emissão do documento. A medida já foi levada para a aprovação do presidente Lula (PT). Se for adiante, os candidatos poderão aprender a dirigir de outras maneiras. Ainda vão precisar da aprovação nos exames técnico e prático, mas não terão que cumprir carga horária mínima nas autoescolas. >

"O Brasil é um dos poucos países no mundo que obriga o sujeito a fazer um número de horas-aula para fazer uma prova. A autoescola vai permanecer, mas ao invés de ser obrigatória, ela pode ser facultativa", disse Renan Filho. No Brasil, o candidato gasta, em média, R$ 3,5 mil para tirar a CNH (A + B). >

Em Salvador, tirar a habilitação para as categorias A (moto) e B (carro) juntas pode representar um gasto de mais de R$ 4,5 mil. Os pacotes das autoescolas incluem, geralmente, a realização de 45 horas de aulas teóricas, material didático, prova de legislação no SAC, a licença para realizar as aulas práticas (LADV), 20 aulas práticas de moto e outras 20 de carro, monitoramento e o 1° exame final para cada categoria. >

O CORREIO consultou seis escolas diferentes na capital baiana. A média do valor chega a aproximadamente R$ 3.919,10. Esse, no entanto, não é o único do custo de tirar a habilitação. Antes de fechar um pacote em um centro de formação, é necessário adquirir um laudo do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em unidades do SAC, da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), Retran ou Posto Avançado, no valor de R$ 275,93. Além disso, é necessário realizar os exames clínico e psicológico, que juntos custam R$ 376,99, totalizando R$ 652,92. >