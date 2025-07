ATENÇÃO

Conseguiu a CNH gratuita? Confira próximos passos e prazos a seguir

Resultado já está disponível

Agora, o próximo passo é o início do processo de habilitação nas categorias A ou B. Entre 31 de julho e 29 de agosto, os contemplados deverão buscar presencialmente o posto de atendimento do Detran-BA mais próximo de sua residência (posto ou SAC) com os documentos mencionados no ato da inscrição.>