Idoso é preso por pedir nudes a adolescente em troca de Iphone e roupas de marca

Homem de 75 anos foi preso em Feira de Santana

Maysa Polcri

Publicado em 25 de julho de 2025 às 14:30

Polícia Civil Crédito: Divulgação/ Ascom PC-BA

Um motorista de 75 anos, identificado como Clóvis, foi preso em Feira de Santana por exploração sexual contra um adolescente de 15 anos. O idoso solicitava imagens íntimas da vítima em troca de valores pagos via Pix, além de oferecer Iphone e roupas de marca ao adolescente. A denúncia foi feita pela mãe do jovem, que teve acesso às mensagens no celular do filho. >

O idoso e o adolescente se conheceram quando o jovem tinha 14 anos. Na época, ele prestava serviços em uma oficina, onde o homem levou o carro para fazer um reparo. Após o serviço, o homem pediu a chave Pix do garoto, para dar uma gorjeta. O código é o número de celular do adolescente e, assim, as trocas de mensagens tiveram início. >

"O idoso, a partir daí, começou a ter diversas conversas de cunho libidinoso com o adolescente, que acabou sendo atraído pelas propostas. Quando o adolescente já estava na delegacia, esse homem propôs dar um Iphone 16 e roupas de marca caso a vítima mandasse fotos do órgão genital", explica a delegada Klaudine Passos, da 1ª Coordenadoria Regional da Polícia Civil, responsável pelo caso. >