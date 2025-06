LISTA DA INTERPOL

Brasileira é resgatada após ser vítima de tráfico humano e exploração sexual na Ásia

Polícia Federal prendeu dois suspeitos de envolvimento na organização criminosa que atraiu a mulher

Durante a operação, dois homens chineses foram presos quando desembarcavam no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), em voo vindo do Camboja. A detenção ocorreu em cumprimento aos dois mandados de prisão preventiva e medidas cautelares. Também foram cumpridas medidas cautelares contra uma brasileira, além de mandado de busca e apreensão em sua residência, na cidade de São Paulo. >

As investigações apontam que o grupo criminoso, composto majoritariamente por cidadãos chineses legalmente estabelecidos no Brasil, aliciava jovens brasileiras com falsas promessas de emprego no estado de Karen, onde vêm sendo erguidos, nos últimos anos, empreendimentos comerciais como hotéis e cassinos. >