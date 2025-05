SEGURANÇA

Polícia inicia operação para prender suspeitos de exploração sexual de crianças em Salvador

Ação é realizada em diversos bairros da capital

A ação conta com o trabalho de mais de 50 policiais civis, com apoio de unidades especializadas do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis(DPMVC).>