MORRO DO CHAPÉU

Advogado e idosa são presos em operação para desarticular plantio de drogas na Chapada

Investigações começaram em abril deste ano, quando a polícia erradicou mais de 100 mil pés de maconha em uma grande plantação na zona rural

Tharsila Prates

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 19:55

Plantação com até 100 mil pés foi localizada em abril na zona rural de Morro do Chapéu Crédito: Divulgação/ Ascom PC-BA

A Polícia Civil da Bahia cumpriu, nesta quinta-feira (21), três mandados de prisão relacionados a um esquema de tráfico de drogas desarticulado no município de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina. Um dos mandados foi cumprido em Salvador, no bairro Acupe de Brotas, contra um advogado de 71 anos, apontado como proprietário de uma fazenda usada para o cultivo de maconha no interior do estado. O investigado foi localizado em sua residência e conduzido para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde permanece custodiado à disposição da Justiça.

Outro mandado de prisão preventiva foi cumprido no centro de Morro do Chapéu contra uma mulher de 60 anos, suspeita de ser a arrendatária da propriedade rural utilizada no plantio da droga. Já um terceiro mandado de prisão temporária foi executado contra um homem de 28 anos, detido na Avenida Joel Modesto, também em Morro do Chapéu.

Durante as buscas, um quarto envolvido foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Foram apreendidos armas, munições, aparelhos eletrônicos, notebook, celulares, 43 porções de maconha, 42 de cocaína, balança, celulares e notebook, além de dinheiro em espécie.

As ações foram coordenadas pela Delegacia Territorial de Morro do Chapéu, com apoio da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Irecê), do Departamento de Polícia do Interior (Depin) e do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

As investigações foram iniciadas em abril deste ano, quando a Polícia Civil erradicou mais de 100 mil pés de maconha em uma grande plantação localizada em área de difícil acesso na zona rural de Morro do Chapéu. Na ocasião, três pessoas foram presas em flagrante e cerca de 500 quilos da droga foram apreendidos. Diligências posteriores identificaram novas áreas cultivadas pelo mesmo grupo criminoso, com a apreensão de mais 80 mil pés de maconha no dia 5 de abril e 8 mil pés no dia 29 do mesmo mês.