Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Advogado e idosa são presos em operação para desarticular plantio de drogas na Chapada

Investigações começaram em abril deste ano, quando a polícia erradicou mais de 100 mil pés de maconha em uma grande plantação na zona rural

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 19:55

Plantação com até 100 mil pés foi localizada em abril na zona rural de Morro de Chapéu
Plantação com até 100 mil pés foi localizada em abril na zona rural de Morro do Chapéu Crédito: Divulgação/ Ascom PC-BA

A Polícia Civil da Bahia cumpriu, nesta quinta-feira (21), três mandados de prisão relacionados a um esquema de tráfico de drogas desarticulado no município de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina. Um dos mandados foi cumprido em Salvador, no bairro Acupe de Brotas, contra um advogado de 71 anos, apontado como proprietário de uma fazenda usada para o cultivo de maconha no interior do estado. O investigado foi localizado em sua residência e conduzido para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde permanece custodiado à disposição da Justiça.

Outro mandado de prisão preventiva foi cumprido no centro de Morro do Chapéu contra uma mulher de 60 anos, suspeita de ser a arrendatária da propriedade rural utilizada no plantio da droga. Já um terceiro mandado de prisão temporária foi executado contra um homem de 28 anos, detido na Avenida Joel Modesto, também em Morro do Chapéu.

Durante as buscas, um quarto envolvido foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Foram apreendidos armas, munições, aparelhos eletrônicos, notebook, celulares, 43 porções de maconha, 42 de cocaína, balança, celulares e notebook, além de dinheiro em espécie.

As ações foram coordenadas pela Delegacia Territorial de Morro do Chapéu, com apoio da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Irecê), do Departamento de Polícia do Interior (Depin) e do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

As investigações foram iniciadas em abril deste ano, quando a Polícia Civil erradicou mais de 100 mil pés de maconha em uma grande plantação localizada em área de difícil acesso na zona rural de Morro do Chapéu. Na ocasião, três pessoas foram presas em flagrante e cerca de 500 quilos da droga foram apreendidos. Diligências posteriores identificaram novas áreas cultivadas pelo mesmo grupo criminoso, com a apreensão de mais 80 mil pés de maconha no dia 5 de abril e 8 mil pés no dia 29 do mesmo mês.

De acordo com a delegada Natália Ferreira Bezerra, titular da DT de Morro do Chapéu, as prisões desta quinta-feira (21) representam o avanço das investigações sobre os líderes do esquema criminoso. “Na época, conseguimos prender apenas os trabalhadores flagrados no cultivo e incineramos as plantações. Agora, com os mandados expedidos pela Justiça, conseguimos chegar aos responsáveis por coordenar a atividade ilícita, incluindo o proprietário da fazenda e a pessoa suspeita de arrendar a terra”, destacou.

Mais recentes

Imagem - Antigo Instituto Mauá, no Porto da Barra, está fechado há quase 1 mês

Antigo Instituto Mauá, no Porto da Barra, está fechado há quase 1 mês
Imagem - Motociclista morre após colidir com ônibus na Região Metropolitana de Salvador

Motociclista morre após colidir com ônibus na Região Metropolitana de Salvador
Imagem - Trabalhador morre por choque elétrico durante instalação de poste em Vera Cruz

Trabalhador morre por choque elétrico durante instalação de poste em Vera Cruz

MAIS LIDAS

Imagem - O que é preciso ter para ser auditor fiscal? Salário chega a R$ 22,5 mil
01

O que é preciso ter para ser auditor fiscal? Salário chega a R$ 22,5 mil

Imagem - Prefeitura abre inscrições de concurso com salários que chegam a R$ 13,6 mil
02

Prefeitura abre inscrições de concurso com salários que chegam a R$ 13,6 mil

Imagem - McDonald’s faz parceria global com o BTS e lança bonecos TinyTAN no McLanche Feliz
03

McDonald’s faz parceria global com o BTS e lança bonecos TinyTAN no McLanche Feliz

Imagem - Ex-apresentadora da TV Bahia anuncia novo rumo, agora no mundo da moda
04

Ex-apresentadora da TV Bahia anuncia novo rumo, agora no mundo da moda