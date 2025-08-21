Acesse sua conta
Trabalhador morre por choque elétrico durante instalação de poste em Vera Cruz

Outros quatro homens que trabalhavam na obra também foram atingidos, fora socorridos e apresentam quadro de saúde estável

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 20:13

Denivaldo Santos era conhecido como Sariga
Joelson Denivaldo dos Santos era conhecido como Sariga

Um trabalhador morreu, na tarde desta quinta-feira (21), no município de Vera Cruz, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O homem foi vítima de um acidente enquanto fazia a instalação de um poste, em uma obra de pavimentação, na localidade de Barra do Pote. 

Em nota, a prefeitura de Vera Cruz informou que a vítima é Joelson Denivaldo dos Santos, mais conhecido como 'Sariga'. Ele era pedreiro e estava auxiliando na implantação de um poste quando acabou sendo atingido por uma descarga elétrica após a estrutura entrar em contato com uma rede de alta tensão.

Além de Joelson, outros quatro eletricistas da equipe de iluminação pública de Vera Cruz também foram atingidos pela descarga elétrica. Eles foram socorridos para o Hospital Geral de Itaparica (HGI), onde permanecem com quadro estável.

A gestão lamentou a morte dele, declarou solidariedade com familiares e amigos da vítima e afirmou que está prestando apoio à família.

"Joelson era um trabalhador dedicado, muito querido por todos, cuja partida deixa uma lacuna imensa entre familiares, amigos e colegas de profissão", escreveu. "Neste momento de dor, a Prefeitura se solidariza com seus familiares e amigos, prestando todo o apoio necessário, e roga a Deus que conforte os corações de todos que sofrem com esta perda irreparável", concluiu o texto da publicação no perfil oficial da prefeitura.

Veja a nota de pesar da prefeitura de Vera Cruz

A prefeitura afirmou que fornece os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários para a toda a equipe que atua diretamente na iluminação pública. "A gestão municipal se solidariza com a família, colegas de trabalho e amigos de Joelson, e reafirma que está à disposição para prestar todos os esclarecimentos às autoridades competentes sobre as circunstâncias do acidente", disse.

O CORREIO procurou a Polícia Civil para mais informações sobre as circunstâncias do acidente e foi informado de que a ocorrência ainda está em fase de registro.

