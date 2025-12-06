VIOLÊNCIA

Corpo com marcas de tiros é encontrado em Cajazeiras

Polícia investiga o caso

Maysa Polcri

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 15:58

Polícia Civil da Bahia investiga a morte Crédito: PCBA/Divulgação

O corpo de um homem vítima de disparos de arma de fogo foi localizado na manhã deste sábado (6), na Avenida Dois de Julho, no bairro de Cajazeiras, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, a identidade do homem ainda não foi formalizada.

Guarnições do 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionadas após o corpo ser localizado por populares no sentido BR-324. Ao chegarem, os policiais constataram o fato e isolaram o local até a realização da perícia pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).