Corpo com marcas de tiros é encontrado em Cajazeiras

Maysa Polcri
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 15:58
O corpo de um homem vítima de disparos de arma de fogo foi localizado na manhã deste sábado (6), na Avenida Dois de Julho, no bairro de Cajazeiras, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, a identidade do homem ainda não foi formalizada.
Guarnições do 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionadas após o corpo ser localizado por populares no sentido BR-324. Ao chegarem, os policiais constataram o fato e isolaram o local até a realização da perícia pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).
O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). De acordo com a Polícia Civil, autoria e motivação do crime são desconhecidas e estão sendo apuradas pela corporação.