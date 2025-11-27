Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 13:10
Um protesto contra a morte de um motociclista terminou em confusão na tarde desta quinta-feira (27), na região da Baixa de Quintas, em Salvador.
Familiares e amigos interrompiam o trânsito com faixas e cartazes em manifestação quando, segundo denúncia de testemunhas, foram alvos de disparos de bombas de efeito moral disparadas pela Polícia Militar.
Protesto por morte de motociclista termina em confusão após PM atirar bombas contras familiares de jovem
Segundo a TV Bahia, uma criança ficou ferida na confusão. O CORREIO entrou em contato com a PM, mas ainda não obteve retorno.
O jovem Luan Resende morreu na última segunda-feira (24), na Avenida 29 de Março. A motocicleta que ele conduzia foi atingido por um caminhão, que, segundo testemunhas, teria feito uma conversão proibida.
Luan morreu no local. Outra pessoa que estava na moto com ele ficou ferida.