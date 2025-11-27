SALVADOR

Protesto por morte de motociclista termina em confusão após PM atirar bombas contras familiares de jovem

Criança ficou ferida ao correr da explosão de artefato usado pela PM para dispersar protesto na Baixa de Quintas, em Salvador

Wladmir Pinheiro

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 13:10

Policiais Militares jogaram bomba para dispersar protesto após morte de jovem em acidente Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um protesto contra a morte de um motociclista terminou em confusão na tarde desta quinta-feira (27), na região da Baixa de Quintas, em Salvador.

Familiares e amigos interrompiam o trânsito com faixas e cartazes em manifestação quando, segundo denúncia de testemunhas, foram alvos de disparos de bombas de efeito moral disparadas pela Polícia Militar.

Protesto por morte de motociclista termina em confusão após PM atirar bombas contras familiares de jovem 1 de 11

Segundo a TV Bahia, uma criança ficou ferida na confusão. O CORREIO entrou em contato com a PM, mas ainda não obteve retorno.

O jovem Luan Resende morreu na última segunda-feira (24), na Avenida 29 de Março. A motocicleta que ele conduzia foi atingido por um caminhão, que, segundo testemunhas, teria feito uma conversão proibida.